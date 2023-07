Enem Não Tira Férias é lançado em Crato com participação de 25 escolas do Cariri

Alunos de 25 escolas públicas da região do Cariri participaram, nesta sexta-feira, 30, no Centro Cultural do Cariri, em Crato, do lançamento do projeto Enem Não Tira Férias, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR). De acordo com a Seduc, mais de 30 mil alunos se inscreveram para estudar durante o mês de julho.

O Enem Não Tira Férias oferta, de forma gratuita, aulões virtuais sobre as cinco áreas de conhecimento cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nas aulas de redação, por exemplo, os temas são definidos por professores da Seduc e a correção é feita pela Plataforma de Correção de Redação da FDR. O projeto integra o Enem Chego Junto, Chego Bem, que já ocorre ao longo de todo o ano letivo.

“Fiz questão de estar aqui no Cariri exatamente para a gente continuar esse movimento do Enem Não Tira Férias. Não é um programa de hoje, mas a gente reforça a cada ano”, diz a secretária estadual da Educação, Eliana Estrela. A titular da Seduc ainda destaca a importância da parceria com a FDR. “É uma parceria antiga que a gente mantém pela responsabilidade e referência que é a Fundação Demócrito Rocha”, acrescenta.

O gerente de criação de projetos da FDR, Raymundo Netto, que representou a entidade durante o evento, ressaltou que a iniciativa não se restringe a Fortaleza e Crato, cidades que receberam o lançamento da edição 2023. “Envolve todo o Ceará. O material é distribuído para todas as escolas. A plataforma é à distância, então, qualquer aluno que esteja em qualquer lugar do Ceará vai ter acesso às video aulas”, enfatiza.

O evento contemplou alunos de três regionais da Seduc: Crato (Crede 18), Juazeiro do Norte (Crede 19) e Brejo Santo (Crede 20). Assim como no lançamento em Fortaleza, nessa quinta-feira, 29, o evento realizado no Cariri oportunizou aos estudantes um aulão de redação ministrado pelo professor João Dionísio e uma palestra motivacional com o influenciador digital Léo Suricate, do perfil Suricate Seboso.

“Eu estudei a vida inteira em escola pública. Hoje eu vim falar um pouco de sonho, de perspectiva, de futuro. Ter essas oportunidades de expandir [o conhecimento] dá essa condição de pensar numa perspectiva de seguir e ter uma trajetória de vida do que está ofertada no dia a dia”, diz Léo Suricate.

Matheus Barbosa, aluno do 3º ano do ensino médio na Escola Governador Virgílio Távora, em Crato, sonha em cursar Ciências da Computação na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Para ele, manter uma rotina de estudos, até mesmo nas férias, é um investimento no futuro. Com o auxílio da plataforma, ele pretende aprimorar técnicas em redação e reforçar matérias relacionadas ao curso almejado por ele.

“As oficinas de redação e aulões ajudam muito no Enem. Quero desenvolver mais em redação, que é o ponto que preciso mais desenvolver, e também matemática, física e matérias de exatas”, diz o estudante.

Sobre o projeto

O Enem Não Tira Férias integra o Enem Chego Junto, Chego Bem, desenvolvido, desde 2012, com a finalidade de mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Enem. O projeto ocorre ao longo de todo o ano letivo, por meio de diversas atividades, algumas delas veiculadas ao programa Enem Mix da FDR.

Por Rogério Brito / Especial para O POVO

Crato-Ce, Brasil, 30-06-2023: Llançamento do projeto Enem Não Tira Férias da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR). O Enem Não Tira Fériasintegra um projeto maior, o Enem Chego Junto, Chego Bem, que ocorre ao longo de todo o ano letivo, por meio de diversas atividades, algumas delas veiculadas ao programa Enem MIX da Fundação Demócrito ROcha. . (Foto: Vandson Domingos/Especial para O Povo) Crédito: Vandson Domingos/Especial para O Povo