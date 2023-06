8 livros ótimos para ler durante as férias

As férias de julho, geralmente, são perfeitas para viajar e aproveitar o momento em família. Mas, também, podem ser o melhor período para relaxar e se dedicar à leitura de livros, afinal eles também são uma forma de conhecer novos lugares e, sobretudo, obter conhecimento. Por isso, confira 8 sugestões literárias que combinam com diferentes formas de lazer para você aproveitar!

Livro “O poder de me proteger” (Imagem: Reprodução digital | LC Editorial)

Este livro é uma forma de introduzir conhecimentos sobre a prevenção do abuso às crianças e orientar os pais a abordarem o assunto com os filhos. Essa obra é resultado de anos de trabalho de Mariana Motta, escritora, psicóloga e orientadora na área da educação infantil. Entre as páginas, há propostas de atividades para que os pequenos leitores consigam identificar os próprios sentimentos e, também, uma cartilha com instruções aos cuidadores.

2. Um Olhar para Além do Cotidiano