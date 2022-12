Famílias curtem atividades do Viva o Parque no Sítio Curió neste domingo

Manhã de domingo foi animada no Parque do Sítio Curió, localizado na Lagoa Redonda. Veja fotos

A Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió recebeu neste domingo, 11, mais um atrativo para a população, o Bosque do Bom Viver, com mesinhas para jogos de dama, xadrez e mobiliário em meio à exuberante floresta do Curió. O local já conta com atividades do Projeto Viva o Parque, realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

O Sítio do Curió é destino certo para Paulo Vitor, 23, e a família. Ele mora nas proximidades do parque para descansar. "Sempre que tenho folga no trabalho venho para cá com ela", diz o mecânico, enquanto joga dama sob os olhares da filha. O amigo, José Murilo, 22, conta que sempre passa pelo local durante a semana. "Os meninos vêm jogar, muita gente vem caminhar. É tranquilo", conta o operador.

Nanda Vieira, 36, também mora próximo ao equipamento, mas este domingo foi a primeira vez na qual ela levou a filha Maitê, de um ano, para aproveitar a programação. "Tô gostando muito. Agora já sei o que fazer quando tiver livre no fim de semana. Vai ser ótimo pra ela poder brincar. Ela adora essas coisas livres e já passa a semana presa", planeja.

Para a família de Mônica Bonadiman, 43, e Fábio Barreto, 50, passeios ao ar livre e em contato com a natureza são prioridade nos momentos de lazer. "A gente gosta de variar. Uma vez vamos no Cocó, outra no Curió, no Adahil Barreto, no Jardim Botânico. É muito bom porque agora em todos os parques tem uma atração", elogia.

Eles contam que as pequenas Martina, 5, e Luna, 3, já estão acostumadas e gostam de acompanhá-los nas caminhadas. "A gente detesta ir para shopping e adora esses passeios. Elas conhecem as árvores, apreciam os animais", compartilha.

O secretário Artur Bruno, titular da Sema, explica que o Sítio Curió recebeu gradis ao redor, assim como no Parque do Cocó, para dar mais segurança. "Criamos o Bosque do Bem Viver. A ideia é aproveitar a sombra das árvores e criar equipamentos para a população fazer reuniões de famílias, piqueniques. Criamos a academia com a Unimed. A floresta tem 6km de trilha", explica.

Segundo o gestor, a previsão é que no próximo ano a secretaria se reúna com a comunidade para definir a construção de outros espaços de convivência dentro do Sítio. Algumas possibilidades são pista de skate, quadra poliesportiva e brinquedopraça.

Saiba mais sobre o projeto Viva o Parque

A programação do Viva o Parque conta com atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação, para todas as idades: oficinas ambientais, aulas de dança, palestras, contação de histórias infantis, brincadeiras tradicionais, trilhas ecológicas, massagem, apresentações culturais, entre outras.

Além das atividades oferecidas pelo projeto, as famílias têm a oportunidade de curtir o domingo realizando piqueniques, aniversários e encontros de amigos. O arvorismo, que ocorre no Cocó, funciona também no sábado.

Veja fotos da manhã deste domingo no Sítio Curió

Serviço

Projeto Viva o Parque

Parque Estadual do Cocó

Dia: Todos os domingos

Horário: de 7h às 12h

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Fortaleza.

Parque Estadual Botânico do Ceará

Dia: Todos os domingos

Horário: de 9h às 12h

Endereço: CE 090, rodovia que dá acesso às praias de Icaraí, Tabuba, Cumbuco e Cauípe, em Caucaia.

ARIE do Sítio Curió

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Av. Prof. José Arthur de Carvalho, s/n, em frente a Naturágua, na Lagoa Redonda, em Fortaleza.

APA do Rio Maranguapinho

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, no Canindezinho, próximo à EEEP Darcy Ribeiro, em Fortaleza.

ARIE Riacho da Matinha

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante-Crato

