Férias em Fortaleza: veja a programação do primeiro fim de semana

Quem irá aproveitar as férias em Fortaleza vai poder curtir diversas atividades gratuitas e programações especiais por toda a Capital. Iniciando neste sábado, 1º, o evento de abertura das férias ficará por conta da cantora Luana Florentino, que realiza uma apresentação musical a partir das 10 horas na Praia dos Crush.

Abrindo os festejos no Anfiteatro da Beira-Mar, o músico Nonato Lima sobe ao palco a partir das 19 horas, e promete levar muita dança, alegria e animação com o melhor do forró para o público presente.

Já no domingo, 2, a atração musical tem início às 17 horas, com o músico Felipe Adjafre realizando uma edição especial do Projeto Pôr do Sol, que terá participação de Gabriela Mendes, Tiago Nogueira e Rômulo Santiago. O evento acontece no Espigão no Náutico.

A programação do primeiro fim de semana do Férias em Fortaleza segue com os Selvagens à Procura de Lei, banda formada por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, às 19 horas. O grupo de rock irá se apresentar no Anfiteatro da Beira-Mar.

Além dos eventos musicais, diversas atividades culturais e gratuitas vão ser realizadas por toda a Capital. Na segunda-feira, 3, o terminal de ônibus da Parangaba vai receber a programação do Conexão Cultural, que terá show de humor com Carlos Xuxinha e apresentação da banda Pimenta Malagueta.

Férias em Fortaleza: programação de julho

Durante todo o mês de julho, os turistas e fortalezenses que vão passar as férias em Fortaleza vão poder aproveitar diversas atrações e atividades culturais por toda a cidade.

Nas quinta-feiras, o calçadão da Beira-Mar será palco para aqueles que desejarem soltar a voz no karaokê, que ficará instalado ao lado da feirinha. No dia 25, haverá um desfile de Maracatu na avenida Beira-Mar para celebrar a cultura do Estado da melhor forma.

Aos finais de semana, o Anfiteatro da Beira-Mar irá receber shows de nomes da música cearense, como Isabella Taviani, Marcos Lessa, Dona Leda, Mimi Rocha, Falcão e outros artistas.

Ainda na programação musical, os público pode aguardar surpresas no último fim de semana de férias. Nos dias 29 e 30 de julho, será realizada uma edição especial do Férias na P.I que contará com atrações nacionais que devem ser divulgadas em breve.

Férias em Fortaleza: confira programação do primeiro fim de semana

Sábado, 1º de julho

10 horas : Luana Florentino



: Luana Florentino Onde: Praia dos Crush

19 horas : Nonato Lima



: Nonato Lima Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Domingo, 2 de julho

17 horas : Felipe Adjafre



: Felipe Adjafre Onde: Espigão do Náutico

19 horas : Selvagens à Procura de Lei



: Selvagens à Procura de Lei Onde: Anfiteatro da Beira-Mar



