Famílias aproveitam início das férias com forró à Beira-Mar

Acordeonista Nonato Lima animou fortalezenses e turistas que passeavam pela orla no primeiro sábado de férias. Show abre programação gratuita com atrações para todas as idades em diversos espaços da cidade durante o mês de julho

Tradicional ponto turístico de Fortaleza, a Avenida Beira-Mar foi o destino de muitas famílias de fortalezenses e turistas que escolheram aproveitar a chegada das férias escolares de julho na orla da Capital. Quem passeava pelo calçadão neste sábado, 1º, foi contagiado pelo forró envolvente do acordeonista Nonato Lima, que deu ritmo de festa junina à noite — com direito a quadrilha improvisada.

O show animou o anfiteatro da Beira-Mar e abriu a programação gratuita do “Férias em Fortaleza”, iniciativa da Prefeitura que levará atrações para todas as idades e gostos em diversos pontos da cidade durante o mês de julho.

Recém-chegado de duas turnês, uma na Europa com sua banda e outra no Brasil com a cantora Ivete Sangalo durante o São João 2023, o artista se mostra contente por dar continuidade ao trabalho em casa.

“Fiquei muito feliz com o convite e, agora, de estar começando julho em Fortaleza, para tocar músicas autorais, homenagear grandes nomes da nossa MPB, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, e também tocar músicas de cearenses como Fausto Nilo, que é uma das minhas referências. Saudar nosso Ceará e a música nordestina”, diz.



No domingo, 2, quem sobe ao palco é a banda Selvagens à Procura de Lei, que se apresenta a partir das 19 horas no mesmo local. Com foco em artistas locais, a agenda preparada pelas secretarias municipais da Cultura (Secultfor), Juventude (Sejuv) e Turismo (Setfor) terá também músicos de blues, jazz, rock, reggae, infantil e MPB, além de números de humor, teatro, circo, dança, literatura e cultura popular.

Os pais Frank e Rafaela Albuquerque, que vieram do Maranhão para morar em Fortaleza recentemente, aproveitaram o primeiro sábado de férias escolares para levar os filhos Kezia, 7, e Frank, 8, para um passeio de fim de tarde na beira da praia, e continuaram até o início da noite para conferir as atividades.

“As crianças gostam muito, procuramos sempre trazer eles para fazer coisas diferentes que saiam da rotina”, conta a mãe.

Acompanhada da cachorrinha Amora Pink, a família Veronese também se juntou ao público forrozeiro para curtir o começo do recesso. Junto da pet estavam as estudantes Sofia Frota, 9, e Alice Veronese, 10, empolgadas com o momento de lazer em família.

“É muito bom dançar forró, e a gente mora aqui no finalzinho da Beira-Mar, não podia perder”, expressa a comerciante Karina Veronese.



Acompanhada da cachorrinha Amora Pink, família Veronese também se juntou ao público forrozeiro para curtir o começo do recesso Crédito: Karyne Lane/O POVO

De acordo com o secretário de Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, o fato de Fortaleza ser o destino mais procurado do Brasil para as férias reforça a importância de oferecer um calendário que atenda a todos os públicos.

“As férias chegaram, o Brasil curte Fortaleza, e isso aumenta a nossa responsabilidade de oferecer, a quem vem a nossa cidade e aos próprios fortalezenses, férias agradáveis”, comenta.

O titular da Secultfor destaca que a programação deve percorrer outros espaços com apresentações, principalmente, de artistas daqui: “Todo sábado e domingo vamos ter atrações aqui no anfiteatro, no Parque Rachel de Queiroz, no Mercado dos Pinhões, e também em praças de alguns bairros como Barra do Ceará e Lago Jacarey”.



O Conexão Cultural, por exemplo, que é realizado nos terminais de ônibus de Fortaleza, também terá uma programação especial de férias: nesta segunda-feira, 3, o público que passar pelo Terminal da Parangaba poderá conferir um show do Humorista Carlos Xuxinha e apresentação da banda Pimenta Malagueta.



Pela orla passarão artistas como Isabella Taviani, Deanna Bogart, Marcos Lessa, Dona Leda, Mimi Rocha, Falcão e Titela. Batalhas de breaking e MCs também farão parte da arena com a primeira edição do "Juv Flow: Batalhas da Juventude", competição que ocorre no dia 8 de julho, das 18 às 22 horas.

A programação do “Férias em Fortaleza” inclui ainda um karaokê às quintas-feiras, próximo à feirinha, e uma edição especial do Férias na PI que deve fechar o mês com shows nacionais.

O fomento à cultura a nível municipal, conforme ressalta Elpídio, deve receber incentivos da Lei Paulo Gustavo em breve, e a pasta espera lançar entre 13 a 15 editais com os recursos de cerca de R$ 21 milhões que serão liberados ainda este mês.

“Já colocamos nosso plano de trabalho na plataforma, já foi aceito pelo Ministério da Cultura, e a primeira parcela vai ser depositada até o dia 15 de julho. Eu quero estar presente nas oitivas, que é a fase que estamos, prestigiar todas as linguagens e cumprir a orientação do MinC que é 'quanto mais artistas forem contemplados, melhor'”, declara.

“Nós temos um número de aproximadamente 15 editais, premiação, linguagens como o humor, por exemplo. Nossa equipe está trabalhando continuamente para que a gente possa entregar um grande edital para a cultura de Fortaleza com a Lei Paulo Gustavo”, pontua.

