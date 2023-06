Terminal da Messejana recebe ação educativa da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará (OAB-CE), por meio da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, realiza mais uma edição do projeto "OAB nos terminais", que busca educar os usuários do transporte público sobre seus direitos. Iniciativa será realizada nesta quinta-feira, 29, no Terminal da Messejana, das 8 horas às 12 horas.

O projeto vai levar ao local advogados e advogadas da comissão para esclarecer, de forma voluntaria, dúvidas relacionadas ao uso do transporte, como acessibilidade, discriminação e bilhete eletrônico.

Iniciativa já foi realizada pelo menos mais duas outras vezes. Já receberam a ação os terminais do Papicu e da Parangaba, ambos situados na Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Projeto OAB nos Terminais

Quando: Quinta-feira, 29, de 8 às 12 horas



Onde: Terminal da Messejana (entre a avenida Jornalista Tomaz Coelho e rua Taquatiara)

Gratuito