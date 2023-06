Parque do Cocó e maioria das Unidades de Conservação do Ceará estão sem gestor

Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática nega atrasos e alega que as nomeações precisam obedecer a procedimentos formais

Maior Unidade de Conservação (UC) de Fortaleza, o Parque Estadual do Cocó está sem gestor há mais de dois meses. O Governo do Estado não nomeou um novo titular para o cargo desde a saída de Paulo Lira, no dia 28 de março, que permaneceu na função por oito anos. Levantamento feito pelo O POVO no Diário Oficial do Estado (DOE) constatou que há vacância na gestão de quase dois terços das UCs estaduais.

O Ceará tem 39 Unidades de Conservação geridas pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema). Entre o dia 1º de janeiro e 2 de junho, foram publicadas portarias de nomeações para a gestão de 14 unidades. As outras 25 continuam com os cargos vagos, incluindo o Parque do Cocó e a Área de Proteção Ambiental do Boqueirão do Rio Poti, a maior UC do Estado, situada nas cidades de Crateús, Poranga e Ipaporanga.

No total, foram seis gestores nomeados. Cinco deles são responsáveis por mais de uma Unidade de Conservação, conforme consta nos registros oficiais. A última portaria foi publicada no dia 8 de maio. Desde então, não houve mais anotação de de nomeações.

Unidades de Conservação Estaduais com gestores nomeados



– APA Berçários da Vida Marinha / Icapuí

Nomeada: Maria Elineuda Chaves Costa

Portaria Publicada no DOE em 31-04-2023



– APA da Lagoa de Jijoca / Jijoca de Jericoacoara

Nomeado: Clóvis André Almeida Lima

Portaria publicada no DOE em 31-03-2023



– APA da Lagoa de Uruaú / Beberibe

Nomeada: Maria Elineuda Chaves Costa

Portaria Publicada no DOE em 31-04-2023



– APA da Serra de Aratanha / Maranguape, Pacatuba e Guaiúba

Nomeada: Lúcia Maria Bezerra da Silva

Portaria publicada no DOE em 08-05-2023



– APA da Serra de Baturité / Pacoti, Aratuba, Baturité, Capistrano, Caridade, Guaramiranga, Redenção e Mulungu

Nomeado: Wlademir Theotônio Braga

Portaria publicada no DOE em 31/03/2022



– APA do Horto do Padre Cícero / Juazeiro do Norte

Nomeada: Angélica Maria Leite Jorge

Portaria publicada no DOE em 27-04-2023



– ARIE das Águas Emendadas dos Inhamuns / Independência

Nomeada: Dágila Ramonita Ribeiro dos Santos

Portaria publicada no DOE em 31-03-2023



– ARIE do Cambeba / Fortaleza

Nomeada: Lúcia Maria Bezerra da Silva

Portaria publicada no DOE em 08-05-2023



– ARIE Riacho da Matinha / Crato

Nomeada: Dágila Ramonita Ribeiro dos Santos

Portaria publicada no DOE em 27-04-2023



– Monumento Natural das Falésias de Beberibe / Beberibe

Nomeada: Maria Elineuda Chaves Costa

Portaria Publicada no DOE em 31-04-2023



– Parque Estadual Sítio Fundão / Crato

Nomeada: Dágila Ramonita Ribeiro dos Santos

Portaria publicada no DOE em 31-03-2023



– Parque Estadual Caldeirão de Santa Cruz do Deserto / Crato

Nomeada: Angélica Maria Leite Jorge

Portaria publicada no DOE em 27-04-2023



– Parque Estadual do Pico Alto / Guaramiranga

Nomeado: Wlademir Theotônio Braga

Portaria publicada no DOE em 02-05-2023



– REVIS Periquito Cara-Suja / Guaramiranga

Nomeado: Wlademir Theotônio Braga

Portaria publicada no DOE em 31/03/2022



As Unidades de Conservação englobam Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Áreas de Relevante Interesse Ecológico (Arie), a exemplo de rios, dunas, lagoas, parques, monumentos naturais e estações ecológicas. São áreas com características naturais específicas criadas e protegidas pelo Poder Público para a preservação e uso sustentável do ecossistema.

Pela legislação, os gestores das UCs ocupam cargos comissionados –de livre nomeação e exoneração– e são indicados pelo Governo do Estado, por meio da Sema. Os nomeados têm como atribuições principais a administração e monitoramento das UCs, a análise dos processos de solicitação ambiental, a estruturação e acompanhamento das reuniões dos conselhos gestores das UCs, além de coordenarem campanhas de educação ambiental.

O ex-gestor do Parque do Cocó, Paulo Lira, estava no cargo desde 2015. Ele afirmou ao O POVO que deixou a função após as férias, quando foi informado que o seu salário seria reduzido pela metade e acumularia novas responsabilidades. “Eles não queriam que eu continuasse”, lamentou.

Segundo Lira, a descontinuidade interrompeu o andamento de projetos importantes, como a regulamentação da pesca e da navegação do Rio Cocó. “Tivemos várias reuniões, formamos um comitê técnico e estávamos organizando audiências públicas para fazer esse processo, mas infelizmente tudo parou”. O ex-gestor também aponta que a ausência de um responsável reflete negativamente na conservação da unidade. “Alguns usuários me dizem que o parque está abandonado, com muito mato no gradil e na calçada”, completou.

Procurada pelo O POVO, a Sema informou que já há definição sobre o nome que vai assumir a gestão do Parque, mas como o escolhido é servidor público federal, a nomeação só será efetivada após liberação formal via Governo Federal. Não foi estipulado prazo para a conclusão do trâmite.

Sobre o atraso para as nomeações dos gestores das demais Unidades de Conservação, a pasta alegou que o tempo para contratação dos novos profissionais “obedece o processo necessário para recrutamento e seleção e a publicação no Diário Oficial”. A Secretaria afirma ainda que as vacâncias não causam prejuízos à gestão das UCs, pois todas as demandas da área são atendidas pelo corpo técnico da Sema.

A pasta antecipou que nos próximos dias serão nomeados gestores para mais sete Unidades de Conservação (UCs): Monumento Natural Os Monólitos (Mona) de Quixadá; Estação Ecológica (ESEC) do Pecém; Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas do Litoral Oeste; Parque Estadual Botânico do Ceará; Arie de Relevante Interesse Ecológico Sítio do Curió; Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio; e APA do Rio Maranguapinho.

De acordo com a Sema, os nomes escolhidos “já estão no sistema, para a devida nomeação” e aguardam publicação das portarias.

Unidades de Conservação Ambiental sem gestores no cargo

– APA da Bica do Ipu



– APA Lagoa da Precabura



– APA das Dunas de Lagoinha



– APA das Dunas de Paracuru



– APA das Dunas do Litoral Oeste



– APA do Boqueirão do Rio Poti



– APA do Estuário do Rio Ceará



– APA do Estuário do Rio Curu



– APA do Estuário do Rio Mundaú



– APA do Lagamar do Cauípe



– APA do Rio Pacoti



– APA do Rio Maranguapinho



– ARIE do Sítio Curió



– ARIE Fazenda Raposa



– Estação Ecológica do Pecém



– Monumento Natural Gruta Casa de Pedra



– Monumento Natural Os Monólitos de Quixadá



– Monumento Natural Sítio Cana Brava



– Monumento Natural Sítio Riacho do Meio



– Parque Estadual Botânico do Ceará



– Parque Estadual do Cânion Cearense do Rio Poti



– Parque Estadual das Águas



– Parque Estadual das Carnaúbas



– Parque Estadual do Cocó



– Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio