Recesso escolar: confira opções de colônias de férias em Fortaleza

Contato com a natureza, banho de piscina e gincanas são algumas das atividades oferecidas pelas colônias de férias de Fortaleza. Organizadas por escolas, clubes e espaços infantis, elas são opções para estimular o contato dos pequenos com outras crianças, além de mantê-las entretidas e afastadas das telas durante o período de recesso escolar.

LEIA MAIS l Casa de Cuidados do Ceará passa de mil pacientes atendidos em dois anos



Para Andrea Luna, coordenadora geral e pedagógica do Farias Brito Baby Aldeota, o pai deve levar em consideração a programação na hora de escolher uma colônia para o filho. “Ela é quem vai motivar a participação da criança nas atividades que serão desenvolvidas”, explica.

“O adulto deve [escolher] um ambiente que seja favorável em termos de segurança, de acolhimento, de fáceis estruturas físicas e de contato com a natureza. A gente sabe que as crianças já passam [todo] o período escolar dentro da rotina de casa e escola. Então, o ideal é que ele tenha um maior contato com a natureza nesse momento de férias”, complementa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rafael Filgueiras, coordenador de esportes do Ari de Sá Aldeota, acredita que ter um local de confiança é de extrema importância. “A família tem que levar em consideração o respaldo da instituição e dos profissionais: professores, monitores e estagiários. Aqui no Ari, por exemplo, todos os funcionários da colônia são contratados da escola. Não tem ninguém terceirizado, o que é importantíssimo para a segurança das próprias crianças.”

“Algo bem importante, é que nas brincadeiras sempre têm leves escoriações. [Então], veja se a colônia oferta, em tempo integral, uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira para o pronto atendimento. A gente tem isso aqui [no Ari de Sá] e acho que é um grande diferencial”, adiciona.

Parecido com Rafael, Karinne Nogueira, coordenadora de tempo integral do Colégio Darwin, acredita que o ideal é encontrar um local que seja acolhedor e propício para os pequenos. “Tem que ser bem lúdico e prazeroso para as crianças. Eles já vivem uma rotina de estar dentro da sala de aula. Acho que uma colônia de férias tem que ter esse movimento de correr, brincar e pular.”

Diante de um contexto em que as crianças usam smartphones desde muito cedo, as colônias exercem o papel de estimular as atividades físicas e afastar os pequenos das telas. “No nosso dia a dia, não permitimos que eles tragam celular, tablet ou outros eletrônicos. Na colônia a gente tá tentando fazer o mesmo. Pedimos para que não tragam, justamente para evitar [o uso] e colocar eles para fazer mais essa parte de motricidade, de recreação.”

Escolas, clubes e espaços infantis organizam colônias de férias durante o mês de julho Crédito: Samuel Setubal

Nesse ano, o Farias Brito tem como tema a "Cultura Maker". “A ideia é que as crianças vivenciem com materiais não estruturados e recicláveis a construção de novas ideias. Então, vai ter oficina de arte criativa, brincadeiras recreativas, etc”, diz a coordenadora pedagógica.

O Ari oferece atividades esportivas, piscinas, passeios de trenzinhos, brincadeiras esportivas, com tintas, etc. “Nossa programação é dentro da escola. Não temos muitos passeios externos. O único é o do trenzinho, mas é bem rápido e não descemos em lugar nenhum. Temos uma técnica de enfermagem. Tudo isso traz grande segurança às famílias”, conta Rafael.

Já o Darwin tem o tema "De férias na praia". “A gente montou todo um cenário. Colocamos areia para que eles se sintam bem na praia mesmo. Então, a gente tá tendo muita atividade molhada: banho de piscina, de mangueira, pescaria, etc”, explica Karinne.



Onde as colônias de férias são ofertadas?

Farias Brito



Data: 03 à 14 de julho

Horário:

Temporada de férias: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas;

Colônia de férias: das 8 às 12 horas.

Preço:

Colônia de férias: R$ 409 para uma semana (com uma blusa temática) e R$ 649 para duas semanas (com uma blusa temática).

Temporada de férias: R$ 398 para uma semana (com lanche incluso) e R$ 649 para duas semanas (com lanche incluso).

Faixa etária: Entre 1 a 3 anos para a temporada de férias e entre 4 a 10 para a colônia de férias

Contato: (85) 9 9433-2015 ou (85) 9 9431-5213

Instagram: @fariasbrito

Ari de Sá

Data: 03 à 14 de julho

Horário: 8 às 12 horas

Preço: A diária é de R$ 430 para uma semana e R$ 800 para duas semanas (com uma blusa temática).

Faixa etária: 3 a 7 anos, na sede infantil, e 7 a 11 anos

Endereço:

sede infantil: rua Vicente Linhares, 1470 - Aldeota, Fortaleza

sede aldeota: rua Monsenhor Catão, 1655 - Meireles, Fortaleza

Contato: (85) 3486-8400

Instagram: @aridesa

Colégio Darwin



Data: 27 de junho a 14 de julho

Horário: o turno da manhã é das 7 às 11 horas e o da tarde das 13 às 17 horas. A escola também oferece o período integral das 7 às 17 horas.

Preço:

Meio período: R$ 70 a diária, R$ 330 para uma semana, R$ 620 para duas semanas e R$ 790 para três semanas;

Período integral: R$ 120 a diária, R$ 450 para uma semana, R$ 850 para duas semanas e R$ 1.090 para três semanas.

Faixa etária: 1 a 10 anos

Endereço: R. Ildefonso Albano, 1030 - Meireles

Contato: (85) 3221-2820

Instagram: @darwincolegio



Antares



Data: 3 à 14 de julho

Horário: 7h30min às 11 horas

Preço: A diária é de R$ 95, R$ 470 para uma semana e R$ 595 para duas semanas.

Faixa etária: 7 aos 12 anos

Endereço: Av. Santos Dumont, 3777 - Aldeota, Fortaleza

Contato: (85) 3308 - 5151

Instagram: @colegioantaresoficial

Espaço Inteligente



Data: 3 a 14 de julho

Horário: 8 às 12 horas

Preço: R$ 550 para duas semanas.

Faixa etária: 3 aos 10 anos

Endereço: Rua Fonseca Lobo, 350 - Aldeota

Contato: (85) 3224-1800

Instagram: @espacointeligente

Espaço Vida

Data: 26 de junho a 28 de julho

Horário: das 7h30min às 11 horas, no período regular, e das 7h30min às 17 horas, no período integral.

Preço: R$ 245 para o período regular e R$ 460 para o período integral.

Faixa etária: 1 até 10 anos

Endereço: Rua Pedro de Queirós, 532 - Parquelândia

Contato: (85) 9 8124.1114

Instagram: @Escolaespacovida

Colégio Christus



Data: 26 de junho a 7 de julho

Horário:

Christus Sul: 7h40min às 11h40min;

Christus Silva Paulet: 7h40min às 11h40min;

Christus Parquelândia: 7h40min às 11h40min;

Christus Dionísio Torres: 13h30min às 17h30min.

Preço: R$ 430 para a segunda semana, de 3 a 7 de julho.

Faixa etária: dos 2 aos 10 anos

Endereço:

Christus Sul: R. Rafael Dantas, 1140 - José de Alencar;

Christus Silva Paulet: Rua Silva Paulet, 1655 - Aldeota;

Christus Parquelândia: Av. Eng. Humberto Monte, 1355 - Parquelândia;

Christus Dionísio Torres: R. Israel Bezerra, 630 - Dionísio Torres.

Contato: (85) 3277- 1515

Instagram: @colegiochristus

Colégio Master



Data: 3 à 14 julho

Horário: das 8 às 11h30min, no período regular, e das 8 às 17 horas, no período integral

Preço: para alunos do Master, o valor para o período regular é R$ 550 e R$ 700 para o período integral. Para alunos externos, o valor é de R$ 580 e R$ 730, respectivamente.

Faixa etária: do infantil lll ao fundamental l

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 1802 – São Gerardo (sede Bezerra de Menezes)

Contato: (85) 4011-1212

Instagram: @colegiomaster.fortaleza

Colégio Santo Inácio

Data: 3 a 14 de julho

Horário: 8 às 11h30min

Preço: R$ 650 para duas semanas e R$ 350 para apenas uma

Faixa etária: 3 a 11 anos

Endereço: sítio Montevidéu

Contato: (85) 3066-3012 ou (85) 3066-3013

Instagram: @santoinacioce

Colégio 7 de setembro

Data: 3 a 21 de julho

Preço: R$ 311 para apenas um turno e R$ 669 para tempo integral (o preço varia de acordo com a idade do aluno)

Faixa etária: do infantil ll ao sétimo ano

Contato: (85) 4006.7777

Instagram: @colegio7desetembro

Creche escola mundo da fantasia



Data: 3 a 14 de julho

Preço: R$ 73 para apenas um dia e R$ 314 para a semana inteira

Faixa etária: berçário de quatro meses ao 2º ano do ensino fundamental I

Contato: (85) 9 9678 7871

Instagram: @escolamundodafantasia



Colégio Batista (Aldeota)



Data: 17 a 28 de julho

Preço: solicitar orçamento ao setor financeiro

Faixa etária: educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental (7 a 10 anos)

Contato: (85) 4008 2300

Instagram: @batistacbsd