Chacina do Curió: procurador-geral comenta possíveis resultados do julgamento

O primeiro de três julgamentos relacionados à Chacina do Curió, ocorrida em 2015, deve terminar neste sábado, 24. Após cinco dias de depoimentos, exibição de evidências e debates entre as defesas dos acusados e o Ministério Público do Ceará (MPCE), responsável pela acusação, o júri popular está reunido neste momento para definir o veredito.

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, conversou com O POVO durante a espera sobre o posicionamento. Ele falou sobre os possíveis resultados e próximos passos do processo.

Manuel, que lidera a equipe de acusação, se disse confiante com o resultado. Ele afirmou esperar que a sentença seja "pacificadora" e que "ofereça justiça à sociedade cearense".

O procurador-geral pontuou, ainda, que as estratégias da acusação para os próximos julgamentos podem ser revistas, a depender do resultado iniciado na terça-feira, 20. A expectativa é que a sentença saia entre esta noite e a manhã de domingo.

Segundo Manuel sempre deve haver, no mínimo, dois a três promotores dedicados aos processos. Os próximos julgamentos estão marcados para 29 de agosto e 12 de setembro deste ano. O caso ocorreu na madrugada de 12 de novembro de 2015. Ao todo, 46 PMs foram denunciados pelo Ministério Público e 30 são réus.

O júri deve se pronunciar sobre a condenação ou absolvição dos policiais. São mais de 300 questões a serem deliberadas entre eles.

Com informações da repórter Catalina Leite

