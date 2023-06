Elmano sobre chacina do Curió: "Tragédia para toda a sociedade"; julgamento começa nesta terça

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da Chacina do Curió— crime que ocorreu no dia 12 de novembro de 2015. Petista publicou uma nota em suas redes sociais nesta segunda-feira, 19, um dia antes do julgamento dos réus ser iniciado.

"O Governador do Estado do Ceará manifesta sua absoluta solidariedade com os familiares e amigos das vítimas dos homicídios ocorrido no dia 12 de novembro de 2015, quando 11 pessoas dos bairros do Curió, São Miguel, Lagoa Redonda e Messejana foram brutalmente assassinadas. Afinal, foi uma tragédia para toda a sociedade", escreveu gestor em publicação.

Chacina é a 3ª maior da história do Ceará e marcou o Estado pela brutalidade como a sequência de mortes aconteceram. Na ocasião, policiais militares ceifaram a vida de oito jovens e três adultos, além de deixarem pelo menos 11 pessoas feridas.



Julgamento terá inicio amanhã

Nesta terça-feira, 20, será iniciada a série de julgamentos dos réus da Chacina do Curió. Sessão está programada para começar às 9 horas, no 1º salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, conforme informou Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).

Órgão preparou uma página eletrônica para atualizar com fotos e videos da sessão. Pela plataforma, será possível acompanhar as informações ao vivo dos julgamentos e ter acesso às etapas do júri ao vivo.

Para acompanhar, acesse: https://juri-curio.tjce.jus.br/informacoes/