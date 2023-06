Chacina do Curió: sessão é suspensa após defesa pedir impugnação de quesitos

Tribunal do júri retorna às 9 horas deste sábado, 24, no Fórum Clóvis Beviláqua. Outros dois julgamentos ainda estão previstos ao longo deste ano

O 4° dia do julgamento dos quatro primeiros acusados da Chacina da Grande Messejana, conhecida como Chacina do Curió — que deixou 11 pessoas mortas, ocorreu nesta sexta-feira, 23. A sessão foi suspensa às 20h17min, após defesa pedir impugnação de quesitos. Trabalhos retornam às 9 horas do sábado, 24.

Tribunal do júri está ocorrendo no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, desde a terça-feira, 20. Outros dois julgamentos referentes à tragédia ainda estão previstos ao longo deste ano, estando o segundo marcado para o dia 29 de agosto e o terceiro para o dia 13 de setembro.



Leia também: "Nossa luta é para que não aconteça com outros jovens", diz mãe de vítima da Chacina do Curió

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta sexta, ao longo do dia aconteceu a fase de debates entre acusação e defesa. Etapa de debate durou cerca de oito horas e meia, começando 9h30min e terminando por volta das 17 horas.

Ao fim desse processo, acusação, defesa e os jurados receberam uma cópia dos quesitos. Após a leitura, o colegiado de juízes convocou os jurados para a votação sobre as alegações feitas em plenário (etapa conhecida como quesitação).



Defesa dos réus, contudo, pediu impugnação de alguns pontos, informando, dentre outras coisas, que quesitos "estariam muito genéricos". Com isso, sessão foi suspensa. Continuação dos trabalhos deve ocorrer amanhã.

Com informações de Lucas Barbosa e Gabriel Gago