Capela do antigo Colégio Marista é aberta à visitação permanente

Instituição foi comprada pelo Centro Universitário Estácio em 2013; capela do Sagrado Coração de Jesus terá visitação pública de segunda-feira a sábado

A capela do Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Fortaleza, foi reaberta para visitação ao público. Situada nas instalações dos antigos colégio e faculdade Marista, o prédio foi comprado pelo Centro Universitário Estácio, que anunciou o início das visitações.

A capela foi restaurada e servirá como espaço ecumênico, aberta de segunda-feira a sábado. Desde 2022, é possível realizar casamentos e batizados no local, mediante agendamento (mais detalhes ao fim do texto).

Em 2013, a Província Marista Brasil, responsável pela instituição de ensino, anunciou o encerramento das atividades da Faculdade Católica do Ceará - que sucedeu, no mesmo prédio, o Colégio Marista. No ano seguinte, o Centro Universitário Estácio comprou o espaço para abrigar um de seus campi.

Após pressão de antigos estudantes e funcionários, em 2017 o prédio foi tombado como patrimônio histórico do Estado. No mesmo ano, a capela Sagrado Coração de Jesus, construída no local em 1926, entrou em processo de restauração realizado pelo curso de Arquitetura da Estácio.

O edifício religioso foi reaberto em 2022 para celebrações mediante agendamento. Embora fosse possível fazer a visitação, o processo não era sistematizado. Agora, o Centro Universitário Estácio organizou um horário fixo de funcionamento para o local.

Serviço

Capela do Sagrado Coração de Jesus - antigo Colégio Marista

Onde: Avenida Duque de Caxias, 101 - Centro - Fortaleza

Avenida Duque de Caxias, 101 - Centro - Fortaleza Visitação: Segunda a sexta-feira das 7 às 9 horas, das 12 às 14 horas e das 17 às 19 horas; sábados das 7 às 9 horas

Segunda a sexta-feira das 7 às 9 horas, das 12 às 14 horas e das 17 às 19 horas; sábados das 7 às 9 horas Missas, casamentos e batismos: Mediante agendamento pelo telefone (85) 98761 6267

