Moradores do Pirambu recebem título legal de imóveis

Moradores do grande Pirambu receberam o título legal de posse sobre o imóvel onde residem, nesta quinta-feira, 2, na Federação do Movimento Comunitário do Pirambu. A ação teve o objetivo de assegurar o direito legal sob as próprias moradias. Além da entrega realizada em ponto fixo, assessores técnicos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) atuaram em uma busca ativa para localizar os proprietários.

Com raízes fincadas no Pirambu desde o nascimento, Maria de Jesus, 73, se orgulhou do novo documento. “É muito importante ter esse papel e saber que a casa é minha. Eu moro em uma vila, lá nós temos cinco casas que não tinham papel, mas agora todos temos. Eu moro aqui desde o nascimento. Agora são meus filhos que também vivem no bairro”, relata.

A Secretaria realizou a emissão de 1.300 matrículas no último ano. Até o momento, cerca de 900 já foram entregues. A entrega acontece em plantões realizados na Federação do Movimento Comunitário do Pirambu, às quintas-feiras, de 9h até 11h.

Assessoria técnica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) realiza busca ativa para entregar documentação da casa de moradores do Grande Pirambu (Foto: Levi Aguiar)



O documento foi confeccionado aos residentes do bairro que ainda não possuíam matrícula da moradia em cartório. A ação é promovida pela Prefeitura de Fortaleza através da Regularização Urbanística Fundiária Urbana (Reurb).

A regularização segue medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com o objetivo de regularizar núcleos urbanos informais da população de baixa renda, assegurando as raízes sociais e culturais dos moradores.

Além de Maria de Jesus, outras chefes de famílias obtiveram acesso ao documento da própria casa, na manhã desta terça. “Eu herdei essa casa dos meus pais, mas só hoje eu recebi o documento da minha casa. É muito bom ter as coisas no nosso nome”, disse Maria do Socorro, 62.

O secretário-executivo da Habitafor, Filomeno Abreu, explicou que a região do Pirambu passou por um processo de regulação fundiária. “Nesse processo, há o reconhecimento de um direito real registrado em cartório, no nome da família”.

“O proprietário recebe o título, que indica que ele é detentor do imóvel. Nós fizemos o cadastramento, levantamento de documentos e protocolamos em cartório. No entanto, nem todas as famílias vieram buscar o documento”, disse o secretário.

Ponto fixo de entrega



“O principal motivo desse projeto é atuar na questão social. As pessoas precisam dos documentos das casas, porque isso valoriza o imóvel e preserva seu direito de posse sobre a residência. Com essa seguridade, ninguém pode mexer no seu imóvel”, disse o assessor técnico, Regis Barreto.

Marcos Antonio, também assessor técnico da Secretaria, explica a importância da existência de ações como a da busca ativa dentro do programa. “Nós tínhamos feito convites presenciais, para que as pessoas fossem buscar os documentos. Como não foram, a gente criou esse serviço para ir atrás dos moradores. A gente projetou essa entrega, porque muitas vezes tem um idoso que não pode vir buscar”, contou.

Durante a visita às casas, os colaboradores da Secretaria estão devidamente identificados com colete e crachá. “Esse novo formato irá contemplar, preferencialmente aqueles beneficiários que, por ventura, estiverem com a mobilidade reduzida. Foi uma forma de ampliar a nossa ação”, disse a coordenadora de Regularização Fundiária da Habitafor, Eliana Gomes.

Em caso de dúvidas

A Coordenadoria de Regularização Fundiária lançou neste ano o número de telefone 85 98567-4085, pelo qual o beneficiário pode confirmar se a sua matrícula já está disponível e também tirar dúvidas sobre os passo do papel da casa.

A Secretaria destaca que contato funciona em horário comercial, somente via mensagem, ou seja, não será possível a troca de chamadas.

