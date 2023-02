Cachorro "Milagre", que teve patas decepadas, será homenageado na Beira Mar

Para homenagear o cachorrinho Milagre, que morreu no último dia 28 de janeiro, membros da ONG Anjos da Proteção Animal (APA) promoverão um momento onde as cinzas do animal serão lançadas ao mar. O momento acontece na avenida Beira Mar, em frente ao Espigão, neste sábado, 4, às 16 horas. Milagre, que teve as patas traseiras decepadas, será ícone da conscientização e proteção dos animais. Além das homenagens, uma estátua do cachorro será protocolada.

A presidente da APA, Stefanie Rodrigues, faz um convite à população para que participem da homenagem ao cãozinho. “A morte do Milagre não será em vão, vamos lutar para que a justiça seja feita. Em anos de proteção animal e resgate de milhares deles, nunca presenciei algo tão cruel. Ainda estou em choque. Já estamos com a foto do suspeito e em breve iremos divulgar com autorização das autoridades “, relata.

Resgate de Milagre

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Milagre foi resgatado no dia 25 de janeiro, quando Fernanda Leite, que também é protetora de animais, foi procurada por um artista de circo pedindo que um cachorrinho sem as patas fosse resgatado. Imediatamente, Fernanda começou a buscar por ajuda e Stefanie Rodrigues, presidente da APA, disse que assumiria o caso. Assim, Fernanda e seu esposo Carlúcio resgataram Milagre e levaram até a presidente da ONG, que o levou a uma clínica.

“Já resgatei muitos animais, alguns até hoje me deixam pensativa. Mas o olhar de medo e pavor do Milagre me consumiu. Um cheiro de carne podre e nem sangue tinha mais, sinal que ele estava naquela situação há dias. Stefanie sem nem imaginar que o caso teria tanta repercussão, se disponibilizou e assumiu Milagre. O que precisamos agora é de justiça!”, comenta Fernanda.



Sobre o assunto Morre "Milagre", cão que teve patas decepadas a foice em Fortaleza

"Milagre", cão que teve patas decepadas a foice, continua em estado grave

Tags