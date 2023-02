Planetário Rubens Azevedo oferece minicurso de astronomia durante o mês de fevereiro

As aulas são gratuitas e as inscrições já estão abertas

O Planetário Rubens de Azevedo, que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, realiza durante todo o mês de fevereiro, aulas do Curso Popular de Astronomia. As aulas acontecem sempre aos sábados, divididas em suas turmas, uma às 14 horas e outra às 15 horas.

O minicurso gratuito aborda um tema para cada encontro presencial, tendo como público alvo, pessoas com idade mínima de 12 anos.

Para participar, é preciso inscrever-se no site do Dragão do Mar ou na página do Planetário. O limite é de 50 inscritos. A recomendação é que os visitantes estejam com o calendário vacinal em dia e que usem máscara nas dependências do local.

Neste sábado, 4, o tema do encontro é “Sol: a nossa estrela”, que falará sobre a maior estrela, de sua estrutura até como a produção de sua energia afeta a vida no planeta terra. No sábado seguinte, 11, o tema é “A procura pela vida”.

Confira a Programação

04 de fevereiro - Primeiro Encontro

Tema: "Sol: a nossa estrela"

Ministrante: Thiago Henrique - Licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE). Atuou como professor voluntário do curso preparatório para a XXI e XXII OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) no IFCE Campus Fortaleza e como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) programa da CAPES na escola EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Auxiliar de laboratório de física do IFCE - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Fortaleza. Desenvolvedor de conteúdo astronômico pelo planetário Rubens de Azevedo. Membro do grupo de estudo e pesquisa em astronomia e cosmologia - GEPAC, do IFCE - Campus Fortaleza.

14 horas - Turma A

15 horas - Turma B



As inscrições estão abertas

11 de fevereiro - Segundo Encontro

Tema: "A Procura pela Vida"

Ministrante: Nicolas Camilo - Estudante do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

14 horas - Turma A

15 horas - Turma B

As inscrições serão abertas no dia 8, a partir das 12 horas

Serviço

Curso Popular de Astronomia do Planetário Rubens de Azevedo

Data: 4 e 11 de fevereiro de 2022

Horários: 14 e 15 horas

Local: Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

