Renascer: Retiro de Carnaval volta ao modelo presencial em 2023

Renascer, evento realizado pela Comunidade Católica Shalom, tem programação com pregações, palestras, momentos de oração e adoração, voltando ao formato presencial em 2023. A expectativa é de que o público seja de aproximadamente 30 mil pessoas. A 36ª edição do retiro, com o tema “Minha alma engrandece o Senhor", vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, e tem entrada gratuita.



O evento volta a acontecer de forma presencial após dois anos em modelo remoto devido à pandemia de Covid-19. Para participar da programação, que tem início às 8h30min do dia 19, é necessário realizar a inscrição através do site do retiro.

De classificação livre, o Renascer contará com tradução na língua brasileira de sinais, banheiros adaptados e local reservado para cadeirantes. A programação será transmitida pelo youtube.

No local, também serão arrecadadas doações de alimentos para ações sociais da Comunidade Shalom e promovidos cadastros de doadores de medula óssea, realizado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

O evento Renascer acontece desde 1986 durante os três dias de Carnaval. Em 2023, o retiro será realizado em mais de 50 cidades brasileiras, seguindo o itinerário “Seminário de Vida no Espírito Santo”, com pregações conduzidas pelos membros consagrados da comunidade.

Serviço

Data: 19 a 21 de fevereiro

Hora: a partir de 8h30min

Local: Ginásio Paulo Sarasate

Evento tem entrada gratuita e classificação livre

Inscrições: https://www.eventorenascer.com.br

