Internos do Instituto Psiquiátrico visitam Castelão em projeto de ressocialização

Oito internos do Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes participaram de uma experiência diferente na manhã desta quinta-feira, 2. Por meio do projeto “Ressocializando com Lazer”, o grupo pôde conhecer as dependências da Arena Castelão.

A visita contou com a presença de 11 policiais penais, além de uma equipe formada por terapeuta, psicóloga, educador físico e uma enfermeira. Fátima Barroso, diretora do instituto, destaca que os oito escolhidos são considerados "desinternados", apesar de seguirem no instituto.

"Hoje, eles são considerados acolhidos, já não são internos do sistema penitenciário, pois já cumpriram a pena e não devem mais nada à Justiça". No total, o Instituto Psiquiátrico conta com 16 acolhidos, que seguem sob a tutela do Estado por causa da incapacidade de autonomia e recusa dos familiares, avalia Barroso.

A visita à Arena Castelão durou cerca de 40 minutos e despertou a curiosidade dos homens que visitaram o local pela primeira vez. O tour pelo estádio teve início no centro cultural, onde diversas camisas de clubes e registros históricos do maior palco do futebol cearense estão expostos.

O ponto alto da visita foi deixado para o final. Por meio do corredor de acesso ao campo, o mesmo utilizado pelos jogadores durante as partidas disputadas no estádio, o grupo teve acesso aos arredores do gramado, que segue passando por um trabalho de restauração. O encanto diante da estrutura imponente era perceptível no olhar dos visitantes.

Desmame do cárcere

"Eles passaram muito tempo reclusos. O projeto tem como fruto positivo o desmame de cárcere. Há, entre eles, uma insegurança de como serão aceitos pela sociedade, e esse projeto veio para amenizar esse momento de saída", avalia a diretora do instituto.

Diante do cenário adverso, onde as famílias se negam a receber os acolhidos, Barroso explica que a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP-CE) trabalha para que os 16 homens sejam acolhidos por residências terapêuticas. Enquanto não consegue uma solução definitiva, a diretora garante que o projeto de ressocialização irá continuar.

"Temos um calendário planejado, a nossa próxima visita será ao Museu da Imagem e do Som, depois planejamos ir a alguma praia, assim como uma possível ida ao Cine São Luiz", projeta Barroso.

Embora "desinternados", os selecionados para o passeio passam por uma avaliação prévia, que cumpre o papel de uma triagem para saber se o paciente acolhido reúne boas condições no dia do passeio. "São pessoas com doenças mentais. Hoje, por exemplo, dez haviam sido selecionadas, mas duas não estavam bem para estarem aqui".

Para o policial penal Ivan Gonçalves, a ressocialização dos internos é parte fundamental do processo. "É uma vivência única. O projeto traz o primeiro contato com o mundo externo depois de muitos anos. Hoje, a Secretaria possui uma visão mais voltada à ressocialização do que o encarceramento".

