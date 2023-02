Reajuste salarial: professores de Fortaleza mantêm paralisação por mais uma semana

Os professores da rede municipal de Fortaleza decidiram manter a paralisação da categoria por mais uma semana. A decisão foi votada durante assembleia na manhã desta quinta-feira, 2, na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Filgueiras Lima.



"Seguimos em paralisação até o próximo dia 8, quando está marcada uma nova reunião com o prefeito José Sarto", explica a presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), Ana Cristina Guilherme. Ela garante que, independente do resultado do encontro, a paralisação termina na próxima quarta-feira "em respeito aos estudantes e famílias que estão apoiando".

O Sindiute estima que 4.500 professores estiveram presentes na assembleia desta manhã. O magistério municipal pleiteia 14,95% de reajuste salarial em 2023 para todos os docentes.

No dia 31 de janeiro, o prefeito José Sarto propôs garantir o pagamento do piso a professores de formação com ensino médio em nível inicial, únicos cuja remuneração atual fica abaixo do piso nacional, de R$ 4.420,55. Para os demais professores, não está definido reajuste.



Desde 26 de janeiro, a categoria está em estado de greve e realiza paralisações. Os trabalhadores também reivindicam respeito ao Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, carteira assinada para professores substitutos, revogação da alíquota previdenciária de 14% aplicada a aposentados e revisão da reforma da previdência de Fortaleza.

Outras críticas são às precárias condições de trabalho e de funcionamento das escolas municipais e a demissão de professores substitutos.

A primeira atividade desta nova rodada de paralisação será uma marcha nessa sexta-feira, 3, a partir das 8 horas, com concentração na Praça da Imprensa. A passeata passará pela sede da Secretaria da Educação e será encerrada na Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

O POVO procurou a Secretaria Municipal de Educação (SME) e aguarda resposta.

