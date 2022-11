Cagece conclui obra que bloqueava trânsito no Joaquim Távora

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) liberou em definitivo na noite dessa segunda-feira, 14, o cruzamento entre a avenida Pontes Vieira e a rua Fiscal Vieira, no Joaquim Távora. No local, uma obra da empresa bloqueava parcialmente o trânsito.

O POVO esteve no local durante a tarde da segunda-feira, após receber informações sobre o estado do cruzamento. Chegando ao local, a reportagem descobriu que, embora o trânsito estivesse liberado, o asfalto não havia sido reposto, e os veículos precisavam passar por um buraco com areia onde foi feita a obra.

Outra intervenção da Cagece acontece no mesmo bairro, na rua João Paulino Barros Leal. Segundo a companhia, a previsão é que a obra seja entregue até o fim desta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Cagece pontua que os serviços fazem parte de um projeto de segurança hídrica. A ideia é renovar a rede de água com a adição de uma nova linha adutora. Cerca de 400 mil pessoas que moram na região serão beneficiadas pelas alterações.

Ainda de acordo com a empresa, as obras estão avançando mais rapidamente que o planejado. Os funcionários da Cagece aproveitam o período da noite, quando o tráfego de veículos é menor, para fazer o recapeamento do asfalto e liberar as vias.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Abatedouro clandestino é autuado por condições precárias em Fortaleza

Ação ambiental: motociclistas recolhem lixo na duna da Sabiaguaba

Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação

Shalom celebra Dia Mundial dos Pobres com missa e ação social

Bombeiro Militar: Justiça revoga decisão que excluía candidato de concurso

Fortaleza sedia corrida de rua Live! Run XP neste domingo, 13

Cruz Vermelha inaugura loja em shopping de Fortaleza

Confira o que funciona e o que não abre no feriado do dia 15 de novembro

Tags