Abatedouro clandestino é autuado por condições precárias em Fortaleza

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), atendeu a um pedido do Ministério Público para realizar fiscalização em um abatedouro clandestino no bairro Jardim Guanabara, na manhã da última sexta-feira, 11.

Durante a ação, os agentes da Agefis perceberam que o local não possuía a documentação expedida pela Prefeitura de Fortaleza e encontrava-se em condições higiênicas precárias, colocando em risco a saúde do consumidor. A mercadoria também não tinha o selo de inspeção sanitária exigido por lei.

A Adagri constatou também que os animais eram abatidos clandestinamente nos fundos do estabelecimento.

O local foi notificado e penalizado pelas irregularidades encontradas e o Ministério Público foi oficiado pelos órgãos que realizaram a ação com laudos e relatórios de fiscalização.

“Nós realizamos ações contínuas em abatedouros a fim garantir a saúde da população. No referido estabelecimento, a Agefis constatou irregularidades sanitárias, em que, todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas a fim de coibir estas práticas irregulares", destacou Reginaldo Araújo, o diretor de Operações da pasta.

É considerada infração gravíssima impedir ou dificultar ações de controle, monitoramento e fiscalização da Agência de Fiscalização de Fortaleza, conforme o artigo 941 do Código da Cidade. E segundo a Lei Estadual 17.172, é proibido produzir ou expedir produtos de origem animal que ofereçam riscos à saúde pública.

A ação contou com o auxílio da Inspetoria de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Fortaleza e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente para garantir a segurança dos fiscais no local.

Denúncias

A Agefis informa que pode ser acionada pela população por meio de três canais de denúncia:

Aplicativo Fiscalize Fortaleza

Site de Denúncia Agefis

Telefone 156



