Ação ambiental: motociclistas recolhem lixo na duna da Sabiaguaba

Unidade de conservação é constantemente poluída pelos visitantes que vão admirar o por do sol

Tiras de plástico rasgado, canudinhos, tampas, papel queimado, plásticos duros, sacolas inteiras e garrafinhas. Esses são só os primeiros resíduos mais fáceis de se encontrar na subida do ponto turístico e unidade de conservação Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba. O título conservacional e as placas pedindo para não jogar lixo na duna são insuficientes para impedir o rastro de poluição deixado pelos visitantes que vão admirar o pôr do sol e a natureza.

Mas alguns dos turistas foram surpreendidos neste sábado, 12, com a presença de motociclistas vestidos de preto, com jaquetas de couro decoradas com botons e sacolas de lixo nas mãos. “O que é isso, uma ação…?”, perguntou uma das visitantes, interessada na movimentação. “É uma ação de motociclistas coletando microplástico da duna”, respondi.

A nona edição do encontro organizado pelo Ecomuseu Natural do Mangue (Ecomunam), com apoio da farmácia Pague Menos e a empresa SOS Motos Fortaleza, acontece mensalmente e já recolheu mais de 300 quilos (kg) de lixo na duna da Sabiaguaba. Em geral, participam cerca de 40 motociclistas, mobilizados a conscientizar o público sobre o descarte adequado de resíduos.

O fundador e diretor do Ecomunam, Rusty Barreto, é o responsável pela ideia do projeto. Ambientalista e motociclista apaixonado, ele explica que a intenção é passar informações de qualidade sobre conservação do meio ambiente - talvez mais efetivo do que recolher uma enorme quantidade de lixo, dado o contexto da ação.

De fato, a cena chama a atenção. Curiosos, os visitantes observavam enquanto a equipe de preto enfrentava a areia, com rock tocando em uma caixa de som. Alguns, ao se aprontarem para voltar à casa, levavam os resíduos para descartá-los nas sacolas dos voluntários. “Vocês estão vendo alguma lixeira aqui em cima?”, perguntou Rusty, com um microfone bluetooth. “Não”, respondia em coro o público, que então era orientado a guardar o lixo para jogá-lo em uma lixeira mais tarde.

Em poucos minutos de ação, as sacolas já começaram a lotar. Bem no topo da duna, o problema maior se revelava: fogueiras enterradas, antes acesas com papel rasgado e plásticos. Em uma delas, os motociclistas encontraram canos, mangueiras e até ursos de pelúcia usados para alimentar o fogo.

FORTALEZA, CEARA, BRASIL, 12.11.22: Grupo de motoqueiros ambientalista sobem as dunas da sabiaguaba para catar microplastico e ver o por do sol. (Aurelio Alves/ O POVO) (Foto: AURÉLIO ALVES)



Essa é a segunda vez que o motociclista e eletricista Ranyêr Silveira, 32, participa da ação. Acompanhado da esposa Raylce Silveira, 26, ele afirma que a primeira oportunidade de subir a duna da Sabiaguaba foi justamente em outubro, na oitava edição do projeto. “Foi muito interessante, nós tivemos um momento de oração e de conscientização de preservar a natureza e essa paisagem que Deus nos deu”, relembra o também integrante do clube Moto Missão Jesus Roads.

O Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba tem 478 hectares de extensão e abrange áreas de manguezal, faixas de praia e tabuleiros costeiros.



