Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prendeu em flagrante, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, dois homens acusados de terem cometido tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de automóvel nesta sexta-feira, 11. A operação contou com auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e do Sistema Agilis da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Raphael Feitosa Paiva, 18, e Fernando Martins da Silva, de 40 anos, já possuíam passagens anteriores pela polícia por outras infrações à lei, como o uso ou dependência de drogas, violação ao estatuto de defesa do torcedor e uso de entorpecentes.

As informações aos policiais para a abordagem vieram por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS, ao localizarem uma motocicleta — com placa adulterada e com registro de roubo trafegava — pelas vias da região.

O primeiro suspeito estava estacionado em frente a uma residência enquanto aguardava a saída do parceiro. No local, foram apreendidos um revólver calibre 38 e duas munições. Os policiais também identificaram que a motocicleta era utilizada para a prática de outros crimes e o veículo foi apreendido.

Os homens portavam 17 balas de maconha e dois pinos de cocaína. Eles foram levados, junto com os materiais, ao 1º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foram autuados em flagrante pelos quatro crimes registrados.

