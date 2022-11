Confira o que funciona e o que não abre no feriado do dia 15 de novembro

A próxima terça feira, 15, marca a data da Proclamação da República, feriado nacional. Em Fortaleza, comércios, shoppings e serviços bancários ou não irão funcionar ou vão ter expedientes em horários diferenciados no dia comemorativo. O POVO destacou como vai ficar operação de algumas das atividades mais necessárias ou buscadas na Capital cearense.

Bancos



De acordo com o Sindicato dos Bancários, não haverá expediente bancário no feriado da Proclamação da República. O autoatendimento, contudo, funciona normalmente.



Enel

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema de atendimento durante feriado de Dia da Proclamação da República, 15/11, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A distribuidora manterá as equipes atuando normalmente na terça-feira, 15. Diversos profissionais, dentre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24 horas por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado.

Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Já as lojas de atendimento estarão fechadas na terça-feira, 15, e retomam o funcionamento normal na quarta-feira, 16.

Nas cidades de Aracati, Amontada, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Crato, Eusébio, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maranguape, Pacajus, Paracuru, Paraipaba, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá, o atendimento segue sendo feito por meio do agendamento no site www.enel.com.br ou na própria loja.

Já em Fortaleza, as lojas localizadas nos bairros Aldeota, Carlito Pamplona, Centro, Messejana e Parangaba também seguem com esquema de agendamento.

Equipes da companhia trabalharão normalmente neste dia;

Equipes da companhia trabalharão normalmente neste dia;



Lojas de atendimento estarão fechadas na quarta-feira e reabrem na quinta-feira;



Canais digitais e Call Center funcionarão normalmente, assim como a operação da companhia.

Lojas de rua e de shoppings no Centro

De acordo com Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), a Convenção Coletiva autoriza o funcionamento das lojas do centro, desde que se pague o valor diferencial aos empregados.

Com isso, eles estima que apenas algumas lojas de rua devem funcionar no feriado do dia 15, principalmente aquelas próximas a praça Liberato Barroso. Já nos shoppings centers todas as lojas devem funcionar normalmente, sem quaisquer restrições de funcionamento.

Shoppings



Parangaba

Terá horário de funcionamento normal durante a próxima terça-feira (15). Lojas e quiosques abrem às 10 horas e seguem até às 22 horas. A Praça de Alimentação inicia o atendimento às 10 e vai até as 22 horas. Já o cinema (UCI) estará funcionando normalmente, de acordo com os horários das sessões. A Academia Selfit, por sua vez, abre às 8 e permanece até 14 horas. A Casa Lotérica estará fechada e as clínicas de saúde funcionam conforme horários agendados.

Benfica

No dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, o Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200) estará de portas abertas para receber o público que espera a folga do trabalho, do colégio ou da faculdade para se divertir e fazer compras.

Neste dia, as lojas e os quiosques funcionarão normalmente, assim com a Praça de Alimentação, os cinemas e o Mercadinhos São Luiz. Apenas as agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, o Detran, a Prevtop, o TJCE e o laboratório estarão fechados.

Dessa forma, os equipamentos do shopping funcionarão nos seguintes horários:

Lojas, Box e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 07h às 21h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Casa do Cidadão: fechado

Detran: fechado

TJCE: fechado

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

RioMar Fortaleza



Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline.com.br): 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Correios: 10h às 19h

R2 Academia: 8h às 16h

Clínica SIM: 6h30 às 12h30

Detran, Cagece, Ministério do Trabalho, CCI, Caixa Econômica Federal, Clínica Carlos Ribeiro, Clínica Wantan Laércio, Clínica Omnimagem, Clínica de Saúde Unimed: Fechados

RioMar Kennedy



Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br): 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 12h às 16h

Lotérica: 9h às 21h

Etufor, Ministério do Trabalho, CCI, Clínica de Saúde Unimed, Clínica SIM e Wester Union: Fechados

Iguatemi Bosque

Apenas serviços de atendimento ao público como Correios, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e Posto de vacinação estarão fechados no feriado.

Lojas e Quiosques - 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h às 23h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Lojas Americanas - 10h às 22h

Cactus Sports Park - 6h às 22h

Cobasi - 9h às 21h

Amo Vacinas - 10h às 22h

CLDO - 8h às 20h

Lotérica - 10h às 18h

Correios – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

Posto de vacinação - Fechado

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping

As lojas, quiosques e praças de alimentação dos shopping centers do Grupo Ancar na Grande Fortaleza - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - estarão funcionando normalmente nesta terça-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República.

No North Shopping Fortaleza, lojas, quiosques e praças de alimentação estarão abertos das 10h às 22h. O restaurante Coco Bambu abrirá às 11h30min, com encerramento às 23 horas. A academia Smart Fit estará aberta das 8 às 14 horas. Clínicas Oftalmoclínica, Prevtop e Nest estarão fechadas. A lotérica não estará funcionando.

Sobre o assunto De Harald Schumacher a Luis Suárez, uma seleção de 'bad boys' das Copas

Lyon e Nice empatam (1-1) em noite de homenagem a Benzema e sua Bola de Ouro

Wellington: Até dezembro, o presidente é Bolsonaro; o povo percebe que ele sumiu

Tags