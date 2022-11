Shalom celebra Dia Mundial dos Pobres com missa e ação social

Na manhã deste sábado, 12 de novembro, a Comunidade Shalom realizou atendimento de pessoas em vulnerabilidade em 14 locais de Fortaleza e de Eusébio, Maracanaú, Maranguape e Pacajus, na Região Metropolitana. Na programação, constam atividades como atendimento médico, psicológico e jurídico, distribuição de kits de higiene pessoal e refeições, além de banho, corte de cabelo, design de sobrancelha, entre outras.

A ação deste sábado faz parte de uma mobilização que tem ocorrido ao longo de toda a semana, desde a terça-feira, dia 8, até o domingo, dia 13, quando é celebrado o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco no calendário da Igreja Católica. Em 2022, o tema da data é "Jesus Cristo fez-se pobre por vós", passagem do livro de Coríntios da Bíblia.

Thacio Romano, coordenador do projeto “Shalom Amigo dos Pobres”, explica que as celebrações da data devem ser feitas em três pilares: promoção do serviço social em comunhão com o voluntariado, o ato litúrgico com o envolvimento "dos irmãos mais pobres" e um banquete.

"Sabemos que uma refeição promove a comunhão, todos sentam na mesma mesa, promovendo a fraternidade, o encontro. Esse é o principal objetivo desse dia mundial dos pobres: promover o encontro e, nele, entendermos que não há diferença de nós. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos", afirma o coordenador.

Thacio Romano é coordenador do projeto “Shalom Amigo dos Pobres” (Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO)



Um dos locais onde a ação estava ocorrendo era o Centro de Convivência Casa São Francisco, que é localizado no Centro de Fortaleza e atende homens em situação de rua. O coordenador do projeto aponta que, em 2023, outras duas casas devem ser inauguradas: uma para mulheres e crianças e outra com foco em reinserção social.

Antes da pandemia de Covid-19, cerca de 13 a 15 pessoas eram atendidas diariamente na Casa São Francisco com a entrega de café da manhã e almoço e o acompanhamento social. Com o aumento da população em vulnerabilidade no contexto da pandemia, o projeto “Shalom Amigo dos Pobres” foi criado para prestar um "socorro emergencial" à população em situação de rua.

Com a mudança do cenário da pandemia e a queda nos números de casos da doença e das mortes causadas por ela, o projeto continuou e "remodelou" o serviço prestado na Casa São Francisco. Passaram a ser ofertados atendimentos de médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas e a demanda aumentou. Atualmente, segundo Romano, a quantidade de homens atendidos por dia é de 80 a 100.

O músico, compositor, guitarrista e professor ítalo-brasileiro Neville Lyon, 59, não conseguiu voltar para a Itália após o início da pandemia no Brasil (Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO)



O músico, compositor, guitarrista e professor ítalo-brasileiro Neville Lyon, de 59 anos, é um deles. Após chegar em Fortaleza, uma semana atrás, resolveu procurar o Centro de Convivência na última sexta-feira. Nascido em São Paulo, ele foi para a Itália em 1990, onde viveu até o final de 2019 — entre idas e vindas para tirar férias no Brasil.

No final de 2019, veio ao Brasil a trabalho e planejava voltar à Itália em abril de 2020, mas o início da pandemia de Covid-19 mudou os planos. "Comecei a dar aula de italiano em São Paulo, mas em março o bicho pegou aqui também e a escola de italiano também fechou", lembra.

O músico conta que gastou rápido o dinheiro que tinha por achar que a pandemia não iria demorar tanto tempo. "Sobrevivi um ano e meio gastando sem entrar nada até que eu cheguei nessa situação." Ao falar sobre como tem vivido, acrescenta que não lamenta.

"Estão sendo aulas intensivas de vida, que eu jamais imaginei tê-las. As minhas composições falavam sempre da injustiça social. [...] Tenho certeza que Deus falou: 'tá legal, passou no exame teórico. Agora você vai fazer o exame prático'."

As celebrações do Dia Mundial dos Pobres devem ter três pilares: promoção do serviço social, o ato litúrgico e banquete (Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO)



Outro rapaz entrevistado pelo O POVO, de 27 anos, encontra-se em situação de rua há cerca de um ano. Ele relata que essa situação deve-se a um mau relacionamento com a família e pela dependência química, contra a qual ele faz tratamento. O jovem conheceu o Centro de Convivência Casa São Francisco por meio de amigos e frequenta o espaço há cerca de dois meses.

"Estou achando muito bom, porque eu estou me reconhecendo de novo, (estou reconhecendo) a pessoa que eu era antigamente. Estou renascendo de novo. Então, aquela criatura velha ficou pra trás. Quando eu vim pra cá, eu encontrei a mudança. Tá mudando muita coisa na minha vida. (Estou) me sentindo grato. Primeiramente grato a Deus e grato a essa casa", relata.

Trabalho voluntário e doações: saiba como ajudar



Com a expectativa de ampliar o atendimento que já é realizado no dia a dia das instituições da Comunidade Shalom, as ações deste Dia Mundial dos Pobres contam com uma equipe formada por mais de 200 voluntários e mais de 100 profissionais.

O engenheiro civil José Hiago, 27, foi um desses voluntários neste sábado. Ele trabalhou tanto no aconselhamento e servindo alimentos para as pessoas atendidas. Ele conta que já fez outros trabalhos voluntários, inclusive com a Comunidade Shalom, e pretende dar continuidade a eles.

"Essa é a minha vocação de vida. [...] Eu acho que voluntariado é uma obrigação de todos nós para termos realmente uma sociedade melhor. É levar amor às pessoas. Deus nos dá tanta coisa, que isso é o mínimo que nós temos que fazer".

Thacio Romano afirma que "o rosto" do "Shalom Amigo dos Pobres" é o do voluntariado e convida profissionais do Serviço Social, médicos, psicólogos e enfermeiros a se engajarem no projeto.

"Todo dia aqui é Dia do Pobre. Ou seja, todo dia eles passam aqui, todo dia são atendidos, todo dia são amados, são vistos na sua necessidade. Essa celebração acontece de fato todo dia e não acontece sem o serviço voluntário", afirma o coordenador.

Também é possível ajudar por meio de doações de material de limpeza, material de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e dinheiro, entre outros.

Serviço

Projeto Shalom Amigo dos Pobres

Instagram: @shalomamigodospobres

Site: amigodospobres.org

E-mail: shalomamigodospobres@comshalom.org

