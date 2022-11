Cruz Vermelha inaugura loja em shopping de Fortaleza

A Cruz Vermelha atua em diversos estados do País, atendendo cinco regiões brasileiras com atividades humanitárias

A loja física da Cruz Vermelha foi inaugurada nesta sexta-feira, 11, no North Shopping Jóquei, em Fortaleza. A loja contará com ofertas, descontos nos produtos e a ativação do e-commerce da Cruz Vermelha Brasileira com códigos promocionais.

A Cruz Vermelha é reconhecida pelo governo como sociedade de socorro voluntário, independente, suporte aos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde. É a única sociedade nacional da Cruz Vermelha autorizada a exercer o trabalho no território brasileiro.

Na ocasião estavam presentes Júlio Cals de Alencar, presidente da Cruz Vermelha Nacional, Rodolfo Cardoso, superintendente do North Shopping Jóquei, Sara Dantas, gerente de Marketing do North Shopping Jóquei, Allan Damasceno, presidente Estadual da Cruz Vermelha Brasileira, Marcos Carvalho, presidente da Rede Ancar, Carlos de Julio, superintendente Regional da Rede Ancar e Tiago Silva, gerente comercial do North Shopping Jóquei.

Serviço

Loja Cruz Vermelha Brasileira

North Shopping Jóquei - Piso L1

Avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei

Horário de funcionamento

Segunda a Sábado: 10 às 22 horas

Domingo: 11 às 21 horas



