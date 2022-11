Finalização de obra da Cagece deixa buraco na av. Pontes Vieira

Um desvio de tráfego em trecho da avenida Pontes Vieira foi instalado no último sábado, 12, para viabilizar obras de ampliação no sistema de abastecimento de água de Fortaleza. A intervenção na avenida durou dois dias, no entanto, o trânsito no local seguiu lento nesta segunda-feira, após a conclusão da obra deixar um buraco de areia no local (Vídeo). As informações são da repórter Nathally Kimberly, da rádio O POVO CBN.

Apesar de a avenida Pontes Vieira estar livre para o tráfego, o buraco de areia deixado pela obra está afetando o trânsito local, na manhã desta segunda-feira, 14. Alguns motoristas acabam chocando o para-choque frontal do veículo no buraco. No caso dos motociclistas, o terreno escorregadio e arenoso contribui para dificultar locomoção de motos.

Além disso, um caminhão da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), responsável pela execução da obra, estava ocupando uma das faixas na avenida durante o período da manhã. Ao O POVO, a Cagece informou que o reparo das vias com intervenções é feito pela própria Companhia de Água, e começaram logo após a conclusão das obras.

Reparos no trecho no período da tarde

Funcionários contratados pela Cagece chegaram ao local durante a tarde para concluir os últimos reparos no asfalto nos dois sentidos da avenida, além do meio-fio. Na ocasião, o buraco que causou transtornos no trânsito durante a manhã já havia sido tampado com outra camada de brita graduada simples (BGS).

O asfalto, segundo informações da empresa responsável pelos ajustes, deve começar a ser aplicado ainda nesta segunda, 14. Apesar da ausência do buraco no trecho, os carros ainda precisam frear para trafegar pelo local por conta da faixa de terra que ainda precisa ser asfaltada.

Sobre as obras

De acordo com a Cagece, as obras de assentamento de adutora de 1.200 milímetros nas duas vias serão realizadas para garantir segurança hídrica para uma população de quase 400 mil pessoas e conta com investimento na ordem de R$ 31,5 milhões.



As obras, de acordo com Elso Lira, gerente da Obras da Capital e Região Metropolitana (Gomet), tem o objetivo de reforçar o macrossistema de água tratada de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). Os dois trechos executados darão continuidade a uma obra maior que advém da duplicação da adutora do Ancuri, com diâmetro de 1.600 milímetros.

