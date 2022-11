Fortaleza sedia corrida de rua Live! Run XP neste domingo, 13

A corrida de rua Live! Run XP Fortaleza ocorre neste domingo, 13, na Praia de Iracema. Segundo a organização do evento, 2,5 mil atletas participam das corridas de 21 km, 10 km e 5 km.

As largadas começam às 5h30min, na Arena Live!, montada no Aterro de Iracema. Esta é a 11ª e última etapa do circuito de meia maratona, fechando a primeira temporada do Circuito Live! Run XP.

Ponto de largada e chegada, a Arena Live! também terá aulas de dança, atrações musicais e outras ativações depois que os primeiros atletas cruzarem a linha de chegada.

Retirada de kits da Live! Run XP Fortaleza

A entrega de kits aos atletas que vão participar da etapa cearense segue até as 22 horas deste sábado, 12. Os corredores inscritos retiram seus kits na loja Live! do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu – Loja 2114, nível L2).

Além do número de peito, os participantes vão encontrar itens Live! no kit. Entre eles estão uma camiseta Live! e uma sports bag. O kit premium tem também uma toalha e uma viseira.

Após a corrida, os atletas que são clientes da XP terão acesso ao lounge vip na Arena Live!, que conta com espaço para retirada de camisetas exclusivas de finisher.

As medalhas dos 21k são diferentes das outras distâncias. Todos os atletas poderão personalizar artigos na arena, incluindo gravação de tempo nas premiações e camisetas.



Largadas e percursos da Live! Run XP Fortaleza

A largada para os corredores dos 21 km terá início neste domingo, 13, às 5h30min e 15 minutos depois tem a largada das provas de 10 km e 5 km. Os percursos passam por outras praias da orla de Fortaleza como: Meireles, Formosa e Mucuripe. Além disso, os atletas passarão pelos arredores do Mercado Central de Fortaleza, museus e o Farol do Mucuripe.



Calendário Live! Run XP 2022

1ª etapa: Florianópolis - 13 de fevereiro (concluída)

2ª etapa: Brasília - 13 de março (concluída)

3ª etapa: Porto Alegre - 24 de abril (concluída)

4ª etapa: Salvador - 15 de maio (concluída)

5ª etapa: São Paulo - 12 de junho (concluída)

6ª etapa: Jaraguá do Sul - 10 de julho (concluída)

7ª etapa: Rio de Janeiro - 14 de agosto (concluída)

8ª etapa: Balneário Camboriú - 4 de setembro (concluída)

9ª etapa: Campinas - 9 de outubro (concluída)

10ª etapa: Belo Horizonte - 16 de outubro (concluída)

11ª etapa: Fortaleza - 13 de novembro



