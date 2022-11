Primeiro dia do Enem 2022 acontece neste domingo, 13

Com informações da repórter Tainara Lima

A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste domingo, 13. Hoje, estudantes de todo o País fazem provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas.

A aplicação começou às 13h30min. Os portões foram fechados às 13 horas, seguindo o cronograma unificado da prova. O Enem é aplicado no País inteiro seguindo o horário de Brasília, independente da hora local.

No Ceará, algumas cidades disponibilizaram transporte gratuito para estudantes que farão o Exame. Na Capital, uma operação de trânsito aumentou a frota de ônibus e ajustou o tempo de semáforos para melhorar o deslocamento até os locais de prova.

O POVO acompanhou a movimentação em dois locais de prova em Fortaleza. A reportagem esteve na Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi, e na Universidade de Fortaleza (Unifor), no Edson Queiroz. Em ambas as instituições, o trânsito até o lugar seguia sem transtornos. Quando a reportagem chegou na Uece, a movimentação era tranquila.

Participantes do Enem concordam. Entre as pessoas ouvidas, nenhuma teve dificuldades de chegar aos locais de prova. Os entrevistados se deslocaram de ônibus, moto, carro e a pé.

Sobre a preparação para a prova, no entanto, há muita diferença. Maria Irene, de 40 anos, não chegou a estudar para o Enem. Outros candidatos, principalmente em idade escolar, disseram ter treinado em casa, além do colégio e de cursinhos.

Vinícius Marinho, de 22 anos, estudou em um cursinho intensivo particular de Fortaleza para tentar uma vaga em Medicina. O jovem disse que já "bateu na trave" algumas vezes, mas tem grandes expectativas para a prova do este ano.

Emily, de 17 anos, disse ter se preparado especialmente para a prova de Redação. Ela está no terceiro ano do Ensino Médio, mas afirmou que está fazendo o Exame "mais como treinamento".

Veja provas do primeiro dia do Enem 2022 em Fortaleza

