Tábua das marés: veja horários de alta e baixa em Fortaleza

Veja a tábua das marés em Fortaleza para este fim de semana. As informações incluem horários e níveis máximo e mínimo da água do mar para a Capital neste sábado, 12, e no domingo, 13. As informações são do Observatório Nacional e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A tabela lista sobre os períodos de cheia e seca do mar. Com essa informação, banhistas e atletas de esportes marinhos, como surfe e canoagem, a programar os melhores horários para aproveitar a água.

Tábua das marés em Fortaleza - sábado, 12 de novembro

Madrugada e manhã

Primeira maré baixa: 0h55min Nível mínimo do mar: 0,6 metro

0h55min

Primeira maré alta: 7h09min Nível máximo do mar: 2,6 metros

7h09min

Tarde e noite

Segunda maré baixa: 13h03min Nível mínimo do mar: 0,7 metros

13h03min

Segunda maré alta: 19h17min Nível máximo do mar: 2,6 metros

19h17min

Tábua das marés em Fortaleza - domingo, 13 de novembro

Madrugada e manhã

Primeira maré baixa: 1h33min Nível mínimo do mar: 0,6 metro

1h33min

Primeira maré alta: 7h48min Nível máximo do mar: 2,5 metros

7h48min

Tarde e noite

Segunda maré baixa: 13h41min Nível mínimo do mar: 0,7 metros

13h41min

Segunda maré alta: 19h17min Nível máximo do mar: 2,5 metros

19h17min

Entenda a tábua das marés

Quem pretende ir à praia, a passeio ou para praticar esportes aquáticos, a tábua das marés é um instrumento importante de planejamento. A tabela lista horários máximo e mínimo do nível do mar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A água nas praias sobe e desce diariamente, em ciclos de aproximadamente seis horas. Os horários específicos das marés variam a cada dia.

Para quem gosta de esportes como surfe, os horários próximos ao pico da maré alta são os mais proveitosos. Esta parte do ciclo determina a formação de ondas adequadas para a prática.

Para banhistas, por sua vez, a maré baixa é melhor. Neste período, praias com faixa de areia extensa podem formar piscinas naturais, e o mar fica mais raso, permitindo banhos mais seguros. É preciso se atentar, porém, ao fato de que, neste momento, o mar está "puxando", com a água tendendo a levar as pessoas para mais longe da costa.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Cruz Vermelha inaugura loja em shopping de Fortaleza

Shoppings e comércio funcionam normalmente na segunda-feira, 14; veja lista

Confira o que funciona e o que não abre no feriado do dia 15 de novembro

Vítimas da chacina da Grande Messejana são homenageadas sete anos depois

Fortaleza terá 50 ônibus extras e tarifa social no primeiro domingo de prova do Enem

Rede municipal abre matrícula inclusiva para alunos de Fortaleza, nesta sexta

Evento promove inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho

Defensoria em Movimento chega ao Conjunto Tancredo Neves

Tags