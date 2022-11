Enem 2022: Fortaleza, Sobral e Cariri terão gratuidade no metrô

Em razão do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o transporte funcionará das 10h30min às 14h30min, e das 15h30min às 19h30min, e também será válido para o VLT. O comunicado foi feito pela governadora do Ceará, Izolda Cela, nesta sexta-feira, 11.

A gratuidade é referente aos metrôs dos municípios de Fortaleza, Sobral e Cariri durante o próximo domingo, 13, e o segundo dia de prova, que será domingo, 20.

Além disso, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deve ampliar a frota de ônibus com 50 coletivos extras, no primeiro domingo de prova (dia 13). A passagem terá preço de Tarifa Social, com inteira no valor de R$ 3,30 e meia entrada estudantil no valor de R$ 1,50.

Este ano são mais de 220 mil cearenses participando do Enem, conforme informado por Izolda.

No primeiro dia do exame, 13 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5h30min de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

Já no segundo dia, 20 de novembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Serão 5 horas de duração, também contadas a partir da autorização do aplicador.



Datas do Enem 2022

As versões impressas e digitais da prova do Enem serão aplicadas nos mesmos dias:



13 de novembro (domingo)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e redação.



20 de novembro (domingo)

45 questões de matemática; e

45 questões de ciências da natureza.



Horários de aplicação das provas do Enem:

Abertura dos portões: 12 horas

Fechamento dos portões: 13 horas

Início das provas: 13h30min

Término das provas no 1º dia: 19 horas

Término das provas no 2º dia: 18h30min

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.



