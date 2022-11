Fortaleza tem mar próprio para banho em 19 dos 33 pontos neste fim de semana

Fortaleza tem cinco trechos de mar próprios para banho neste fim de semana. Outros cinco estão com níveis considerados altos de poluição no mar. As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Ao todo, 19 pontos de coleta apresentaram água com nível de poluição dentro dos padrões recomendados. Outros 14 pontos de mar da Capital não são indicados para banho.

Pontos com mar próprio para banho em Fortaleza

São cinco trechos com boa balneabilidade na Capital, totalizando 19 pontos de coleta. Todas as áreas do litoral de Fortaleza incluem pontos próprios para banho de mar.

No litoral Leste, a primeira região recomendada vai do posto 67, na praia da Abreulândia, até o posto 8, na Areninha da Praia do Futuro. Após isso, o outro ponto adequado para banho na região cobre o Titanzinho e o Serviluz, no posto 11.

Na parte central da cidade, o único trecho com mar limpo tem cinco postos de coleta, do 16 ao 20. A região cobre da Ponte Metálica, na Praia de Iracema, até o Jardim Japonês, no Meireles.

Já o litoral Oeste tem duas áreas recomendadas para banho. A primeira, na Barra do Ceará, começa na altura do Pólo de Lazer e vai até a rua Bom Jesus, incluindo somente o posto de coleta 30. A segunda é nas praias da Formosa e da Leste Oeste, entre a rua Jacinto Matos e a igreja de Santa Edwiges.

Pontos com mar impróprio para banho em Fortaleza

Outras cinco áreas da cidade não são recomendadas para banho. Ao todo, 14 postos de coleta indicaram nível de poluição excessiva no mar.

No litoral Leste, um trecho está impróprio para banho. Ele inclui os postos 9 e 10, entre as ruas Ismael Pordeus e Clóvis Matos.

Na região central, na Beira-Mar, do Jardim Japonês até o Porto do Mucuripe, não é recomendado entrar na água. A parte cobre os postos de coleta 12 a 16.

Entre os litorais central e Oeste, o trecho da igreja de Santa Edwiges até a Ponte Metálica, na Praia de Iracema, também não está próprio para banho. Aqui, os postos 21 e 22 indicaram poluição alta da água.

Outros dois trechos da costa Leste de Fortaleza também não estão balneáveis. O primeiro é o posto 31, da foz do Rio Ceará até o Pólo de Lazer da Barra do Ceará, no posto 31. O segundo fica entre as ruas Bom Jesus e Jacinto Matos, nos postos 25 e 29.

