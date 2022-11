Fortaleza terá 50 ônibus extras e tarifa social no primeiro domingo de prova do Enem

Para auxiliar o transporte de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que farão a primeira prova neste domingo, 13, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deve ampliar a frota de ônibus com 50 coletivos extras. A passagem terá preço de Tarifa Social, com inteira no valor de R$ 3,30 e meia entrada estudantil no valor de R$ 1,50.

Os coletivos estarão distribuídos entre os terminais de integração da Capital a partir das 10 horas até as 20 horas. No domingo também haverá uma operação de monitoramento do tráfego coordenada pela Autarquia Municipal de Trânsito. De acordo com a AMC, o tempo dos semáforos serão ajustados em corredores com grande fluxo com o intuito de agilizar os deslocamentos.

Confira distribuição de ônibus extras neste domingo, 13:

Terminal do Papicu: 6



Terminal da Parangaba: 11



Terminal do Antônio Bezerra: 8



Terminal do Siqueira: 8



Terminal da Messejana: 8



Terminal da Lagoa: 4



Terminal do Conjunto Ceará: 4

Sobral terá passagem gratuita nos dois domingos de Enem

A Prefeitura de Sobral determinou a gratuidade na tarifa no transporte público da cidade nos dois domingos de provas do Enem, nos dias 13 e 20 de novembro. Os estudantes da cidade, que é localizada no Norte do Ceará, poderão se deslocar utilizando o transporte das 11h às 19h30 nesses dias.



