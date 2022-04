Feira de Cidadania oferece serviços gratuitos ao público no Cuca Barra

Evento acontece até a sexta-feira, 29, e serviços à população serão ofertados no último dia; ações incluem áreas de saúde, cadastros públicos e emissão de documentos

A Rede Cuca e a Enel realizam desde essa quarta-feira, 27, até a sexta-feira, 29, a Feira de Cidadania. O evento acontece na unidade do Cuca na Barra do Ceará, e terá serviços à população no último dia.

As ações incluem as áreas de saúde, cadastro em órgãos públicos e emissão de documentos. Também haverá um posto de atendimento da Enel, para resolução de pendências relacionadas à concessionária de eletricidade.

Na parte de saúde serão ofertadas testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite; vacinação contra gripe e sarampo; aferição de pressão arterial, teste de glicemia no sangue e aplicação de flúor nos dentes.

Os cadastros em órgãos públicos incluem o passe livre do transporte coletivo municipal, o Cadastro Único para acesso a programas assistenciais, atendimento jurídico e cadastro de currículo no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Também será realizada a emissão de carteiras de trabalho.



Outro serviço disponibilizado é um balcão tira-dúvidas sobre o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil. Haverá também um espaço com ações educativas e informativas sobre orientação sexual e identidade de gênero.

Por fim, atividades de esporte e lazer acontecem durante a programação. Serão realizadas apresentações artísticas e oficinas.

Serviço

Feira de Cidadania da Rede Cuca

Quando: de quarta-feira, 27, a sexta-feira, 29; de 9 às 13h na sexta-feira, e de 9 às 16h nos demais dias

de quarta-feira, 27, a sexta-feira, 29; de 9 às 13h na sexta-feira, e de 9 às 16h nos demais dias Onde: Cuca Barra - Av. Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará

