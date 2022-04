Concurso público com 2 mil vagas para professores de Fortaleza avança na Câmara

Avança na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de Lei Complementar 19/2022, que estabelece concurso para duas mil vagas para professores na rede municipal de ensino em Fortaleza. A proposta de autoria do Poder Executivo, foi encaminhado nesta quarta-feira, 27, à Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento para ser avaliada. A proposta foi aprovada no colegiado. No entanto, ao ser lida em plenário, retornou às comissões por conter emendas.

Após a apreciação das emendas pelo colegiado, a matéria voltará ao Plenário. Por tramitar em regime de urgência, deverá ser votada somente em discussão única e em redação final.

A proposta prevê que sejam criadas 944 vagas efetivas de professor de área específica, e 1.056 cargos efetivos de professor pedagogo, completando assim as duas mil vagas. Os aprovados irão cumprir uma jornada de trabalho de 200 horas por mês, de forma exclusiva no período diurno (manhã e tarde). Os cargos passam a integrar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação, instituído pela Lei Ordinária nº 9.249, de 10 de julho de 2007.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Academia Enem: inscrições para 12 mil vagas estão abertas

Sindicato de professores da Uece fazem mobilização nesta semana

Editais de concurso para professor da Uece são publicados

Para a Secretaria Municipal de Educação, a realização do concurso é importante para que as carências desses profissionais sejam remediadas. Devido ao aumento no percentual das matrículas e dos novos equipamentos inaugurados, faz-se necessária a contratação de mais profissionais.

O vereador Lúcio Bruno, ao justificar o voto, destacou que a iniciativa vai ao encontro à política de valorização do magistério e reforça o compromisso da gestão do prefeito José Sarto (PDT) com a área. O parlamentar elencou diversas iniciativas, como o pagamento do piso salarial nacional, o intercâmbio e o financiamento da pós-graduação dos profissionais de educação.

Outra parlamentar que celebrou a iniciativa foi a vereadora Larissa Gaspar (PT). Para ela, com a ampliação do número de professores, a rede de ensino vai ser fortalecida. “Reconhecer essa iniciativa de ampliar o números dos profissionais do magistério e de ocupar os espaços para fortalecer o processo educacional da nossa cidade. Tenho certeza que com a chegada dos 2 mil professores, a rede municipal de ensino estará fortalecida”, declarou.



Sobre o assunto Concurso para professor de Fortaleza: Projeto é enviado à Câmara nesta sexta, 8

Concurso para 2 mil professores de Fortaleza deve ser aprovado em até 20 dias

Concurso para UVA tem edital publicado com 145 vagas e salários de R$ 11,2 mil

Tags