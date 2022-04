Dragão do Mar recebe inscrições de propostas de dança, circo e teatro

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura abriu inscrições para propostas artísticas nas áreas de dança, circo e teatro. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de maio, por meio de plataforma on-line.

A convocatória está aberta para artistas, grupos e produtores nascidos no Ceará ou que residem no Estado há pelo menos dois anos. Os projetos aceitos integrarão a programação do Teatro Dragão do Mar entre junho de 2022 e março de 2023.

As apresentações farão parte de quatro programas diferentes: Teatro da Terça, Quarta do Circo, Quinta com Dança e Teatro Infantil. Inscrições ocorrem no site do Mapa Cultural do Ceará.

25% das vagas serão destinadas a pessoas autodeclaradas pretas, partes, indígenas, quilombolas, transgêneros e/ou com deficiência.

As propostas aceitas receberão o cachê de R$2,8 mil. Além disso, 80% do valor arrecadado na bilheteria do espetáculo será destinado aos proponentes.

O resultado final está previsto para o dia 22 de maio. Mais informações estão disponíveis no regulamento, no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Convocatória de Ocupação do Teatro Dragão do Mar

Quando: inscrições até o dia 5 de maio

Onde: site do Mapa Cultural

Mais informações: tutorial de cadastro, no e-mail [email protected] ou no site do suporte

