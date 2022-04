Operários protestam por mais segurança no canteiro de obras do Hospital da Uece

Trabalhadores que atuam nas obras do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, em Fortaleza, protestaram na manhã desta quarta-feira, 27, por mais segurança no canteiro de obras. O ato ocorre duas semanas após o desabamento de uma laje no local, que causou a morte de um operário e deixou outro ferido. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza (STICCRMF), cerca de 380 trabalhadores participaram da manifestação.

O protesto ocorreu na área externa do canteiro. Durante o ato, que durou cerca de uma hora, as atividades foram parcialmente paralisadas na construção. Segundo o coordenador do STICCRMF, Nestor Bezerra, os operários estão cada vez mais inseguros em atuar nas obras devido a rachaduras que estariam surgindo na estrutura.

"Eles têm todos os equipamentos de proteção individual, mas o canteiro em si apresenta locais com muitas rachaduras aparentes. Nós tememos pela segurança dos trabalhadores hoje e também pensamos no futuro, quando essa unidade já estiver pronta", disse o dirigente sindical. Segundo Nestor, a situação será comunicada ao Ministério Público do Ceará (MPCE) ainda esta semana. "Queremos que a Promotoria faça uma fiscalização geral e veja essa situação", acrescentou.

O POVO procurou a assessoria de imprensa da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) e perguntou sobre as condições de segurança que são oferecidas aos trabalhadores nas obras do hospital da Uece. A pasta prometeu responder ao questionamento na manhã desta quinta-feira, 28. O conteúdo será acrescentado a esta matéria tão logo haja retorno.

No protesto, além de cobrar mais segurança no canteiro de obras, os trabalhadores também reivindicaram reajuste salarial de 13,5%. De acordo com o STICCRMF, o sindicato patronal ofereceu correção de 10,79%, sem aumento acima da inflação. Os trabalhadores pedem ainda a manutenção integral de todos os termos acertados na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

Operário ferido

O POVO apurou que o operário ferido após o desabamento de uma laje, no último dia 13, segue internado e sem previsão de alta. Ele teve fraturas múltiplas pelo corpo e nesta terça-feira, 26, se submeteu a uma cirurgia na coluna. O procedimento foi realizado com sucesso. O estado de saúde do paciente é estável e ele não corre risco de morte.

Hospital Universitário da Uece



Anunciado em 2019, o Hospital Universitário da Uece teve ordem de serviço assinada apenas em janeiro deste ano. O equipamento abarcará uma área de 79,5 mil metros quadrados (m²) e terá 654 leitos (470 de internação geral e 184 de terapia intensiva). O projeto prevê um edifício de três torres — clínica, cirúrgica e materno-infantil.



Ao todo, serão erguidos sete pavimentos que reunirão mais de 30 especialidades médicas. A obra inclui um heliporto. Quase R$ 275 milhões, bancados pelo governo estadual serão destinados a pôr a edificação de pé. De acordo com o Governo do Ceará, a previsão é que ele seja entregue até o fim deste ano.

