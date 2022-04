Ato em memória das vítimas de acidentes de trabalho ocorrerá no Centro de Fortaleza nesta quinta-feira, 28

Na próxima quinta-feira, 28, que se comemora o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, acontecerá um ato em forma de caminhada, na Praça da Ferreira, no Centro de Fortaleza, de 8h às 12h.



De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que realiza levantamento sobre acidentes de trabalho, no período de 2012 a 2020, foram registrados 88.029 acidentes de trabalho no Estado. O Ceará, conforma os dados, se encontra em terceiro lugar no ranking de acidentes notificados.

Durante o ato, serão ofertadas emissão de documentos, distribuição de material educativo, orientações para os trabalhadores e um posto de atendimento do Hemoce para coleta de doação de sangue.



O evento está sendo feito pela Justiça do Trabalho e pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Ceará. Na ocasião, estarão reunidos alguns sindicatos, trabalhadores da área e estudantes, em prol de mostrar a importância da causa e promover pautas por essa causa tão necessária.



Serviço



Ato em memória das vítimas de acidentes de trabalho

Data: 28 de abril, das 8h às 12h

Local: Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza/CE



