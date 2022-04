Homem é morto a tiros após prestar depoimento em delegacia de Fortaleza

Um homem identificado como Vitor da Silva Sousa, de 20 anos, foi morto a tiros nesta terça-feira, 26, ao sair de uma delegacia no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. No local, ele prestou depoimento sobre um homicídio.

A vítima entrou em um carro que fazia transporte por aplicativo, e o automóvel foi interceptado por dois criminosos em uma motocicleta, que efetuaram os tiros. O motorista não teria sido atingido. O jovem, suposto alvo da ação, morreu no local.

Sobre o assunto Jovens apreendidos por morte de motorista são transferidos após execução em centro socioeducativo

Mulher é baleada por criminosos quando trafegava em carro no bairro Messejana

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), além da Perícia Forense, estiveram no local.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ele era investigado em um inquérito policial por tráfico de drogas. "O indivíduo foi lesionado por disparos de arma de fogo enquanto seguia em um automóvel por uma via do bairro, onde foi a óbito", informou.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao local, e foram coletados indícios que subsidiarão as apurações. A investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).







