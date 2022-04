7ª fase da operação Gênesis cumpre mandados contra núcleo de facção na Serrinha e Itaoca

A sétima fase da operação Gênesis cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão nesta quarta-feira, 27, contra núcleo de uma facção criminosa que atua na Serrinha e Itaoca, em Fortaleza. O objetivo é cumprir 11 mandados de prisão preventiva na Capital e 12 de busca e apreensão na Região Metropolitana e Interior do Estado. As informações são do Ministério Público do Ceará, que é responsável pela operação, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).



De acordo com o órgão, o grupo é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, comercialização ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa. Os alvos são denunciados à Justiça por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



A operação gênesis começou em 2016 com o objetivo de apurar a ação de grupos ligados a facções criminosas. responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios na Capital cearense e Região Metropolitana. "Ao longo dos trabalhos, descobriu-se a participação de policiais militares e civis nos delitos", informou.

Investigação

A investigação identificou o envolvimento de traficantes com policiais na execução de infrações penais, como crimes de extorsão, organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. De acordo com o MPCE, a partir do acesso a informações da Polícia, os policiais escolhiam os traficantes com alto poder aquisitivo e com antecedentes para facilitar as extorsões. Nesta sétima fase, o objetivo é desarticular exclusivamente facção criminosa.

Retrospectiva

Primeira fase: setembro de 2020 com 17 mandados e 12 policiais como alvo (nove militares na ativa e 3 policiais civis também na ativa). Cinco civis também foram alvos, sendo quatro homens suspeitos de atuarem como traficantes e um policial civil aposentado, apontado como o líder da organização criminosa.



Segunda fase: outubro de 2020, com 16 mandados e 3 policiais civis e 3 policiais militares como alvo, além de 9 suspeitos de tráfico de drogas e um ex-policial militar.

Terceira fase: maio de 2021, com 26 mandados, sendo 21 contra integrantes de organizações criminosas (oito já recolhidos ao sistema penitenciário estadual) e cinco contra policiais militares

Quarta fase: julho de 2021, com 12 mandados, dentre eles sete mandados de condução coercitiva contra policiais militares e um mandado de prisão contra um militar apontado como líder do grupo

Quinta fase: setembro de 2021, com cinco mandados de prisão

Sexta fase: fevereiro de 2022, com seis mandados de prisão



