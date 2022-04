Com Semana Santa, veja os próximos feriados de 2022 em Fortaleza

O dia de São José, em 19 de março, e a Data Magna, 25 de março,foram os únicos dias reservados pelo Governo do Estado; próximo feriado acontece ainda no mês de abril

Nesta sexta-feira, 15, é celebrada a Paixão de Cristo, principal dia dos festejos da Semana Santa. Depois, o Ceará terá feriado em 21 de abril, Dia de Tiradentes. O dia que homenageia o dentista mineiro deve ter o feriado esticado também para sexta, sábado e domingo.

O POVO listou abaixo todas as datas comemorativas municipais e nacionais programados através de portaria das gestões executivas. No restante do ano, não haverá mais dias destinados a comemorações estaduais. O dia de São José, em 19 de março e a Data Magna, 25 de março, foram os únicos dias reservados pelo Governo do Estado.

Feriados e pontos facultativos de 2022 em Fortaleza

Feriados Municipais 2022 em Fortaleza



15 de agosto (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora de Assunção

Feriados nacionais de 2022



15 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

Paixão de Cristo 21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

Tiradentes 1º de maio (sábado): Dia Mundial do Trabalho

Dia Mundial do Trabalho 7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil

Independência do Brasil 12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (terça-feira): Finados

Finados 15 de novembro (segunda): Proclamação da República

Proclamação da República 25 de dezembro (sábado): Natal



Pontos facultativos de 2022 em Fortaleza



16 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de outubro (sábado): Dia do Professor

Dia do Professor 28 de outubro (sexta-feira): Dia do Servidor Público

Dia do Servidor Público 24 de dezembro (sábado): Véspera de Natal (após 14h)

Véspera de Natal (após 14h) 31 de abril (sábado): Véspera de Ano Novo (após 14h)

