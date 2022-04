Com 100% das obras concluídas, Parque Passaré deve ser entregue neste mês de abril

De acordo com a Seinf, reestruturação do Parque, que abriga o Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Falconete Fialho, está finalizada

Pouco mais de dois anos se passaram desde o anúncio das obras de revitalização do Parque Passaré, em Fortaleza, até a conclusão das intervenções, neste mês de abril. A reestruturação do espaço público custou R$ 9 milhões, segundo dados da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), da Prefeitura de Fortaleza. O equipamento está pronto, entretanto, a Prefeitura ainda não divulgou a data de entrega.

De acordo com a pasta, a obra segue dentro do prazo programado de entrega e deverá ser entregue dentro das comemorações do aniversário de Fortaleza.

Com academias ao ar livre, uma areninha, mobiliários urbanos e uma trilha para caminhada, o local oferece ao público uma ampla área de lazer. O espaço passa a contar com novas grades, além de 12 mil metros de novas calçadas que possuem piso intertravado. Para quem vai até o local de carro ou moto, o Parque passa a contar com dois estacionamentos, com 201 vagas.

O Parque possui uma área de preservação com cerca de 30 hectares. Com a reestruturação do espaço, além oferecer à população o acesso a uma ampla área de lazer, o local também é um ponto de contemplação de área verde.

O equipamento de lazer agrega o Horto Municipal Falconete Fialho, que possui uma área de 11,5 hectares. No local, mais de 275 espécies de plantas são cultivadas. Podem ser encontradas plantas típicas da caatinga, assim como mudas frutíferas, ornamentais e florestais.

Parques urbanos em Fortaleza

Ao todo, Fortaleza possui 25 Parques Urbanos. Deses, 23 possuem gestão municipal e dois estão sob a gestão estadual, conforme a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Na Capital, nove parques foram revitalizados desde 2014. Também é aguardada para este mês de abril a conclusão da revitalização do Parque Urbano da Lagoa da Viúva.

Em novembro de 2021, O POVO ouviu especialistas e mostrou a importância da conservação desses espaços dentro do meio urbano, como forma de proteção ambiental e, até mesmo, devido à relevância dos parques para baixar a temperatura média da Cidade.

Além da diversidade de espécies de vegetação e árvores nativas, a área que compõe o Parque Passaré também abriga o Zoológico Municipal Sargento Prata.

O POVO perguntou à Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) quais mudanças serão implementadas no espaço destinado aos animais, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria, que será atualizada tão logo a resposta seja enviada pela pasta.

Veja a lista dos Parques já revitalizados:

Parque Urbano Lagoa do São Gerardo

Parque Urbano Lagoa da Parangaba

Parque Urbano Lago Jacarey

Parque Linear do Parreão

Parque da Longevidade (Sítio Tunga)

Parque Urbano Otacílio Teixeira Neto (Bisão)

Parque Urbano Cidade da Criança

Parque Urbano Lagoa da Zeza

Parque Urbano Rachel de Queiroz

