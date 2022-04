Passeio cultural será realizado em comemoração aos 296 anos de Fortaleza-CE

No próximo dia 13 de abril, a cidade de Fortaleza comemora 296 anos, no entanto, a comemoração foi antecipada para este domingo, 10, com uma programação para lá de encantadora. A celebração será realizada na Ciclofaixa de Lazer de 6h às 12h em um passeio cultural que irá passar por praças do Centro da Capital do Ceará.

A primeira parte do passeio contará com a participação do músico Jean Dumont na Cidade das Crianças, localizada na av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro. Na ocasião, terá um grupo de apoio da rede Bike Anjo para instruir aqueles que têm o interesse de aprender a andar de bicicleta. Haverá também aluguel de bicicletas para quem quiser participar do evento.

Os ciclistas seguirão a rota cultural para entender o papel de cada espaço público na história da Capital. A tour irá passar pela Praça do Ferreira, Praça General Tibúrcio, Praça Waldemar Falcão e Praça dos Mártires, que oferecerá apresentações do Palhaço Peralta, Tia Mel e Banda, e David Simplício. A iniciativa foi elaborada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).



Aniversário de Fortaleza-CE: confira programação



8h – Apresentação Jean Dumont (Cidade das Crianças)



9h às 9h30 – início do passeio cultural (Cidade das Crianças)



9h45 às 10h10 – Praça do Ferreira



10h15 às 10h35 – Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões)



10h40 às 11h – Praça Waldemar Falcão



11h10 às 11h40 – Apresentação do Palhaço Peralta, Tia Mel e David Simplício (Passeio Público)



