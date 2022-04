Noivos fazem casamento com tema de bloquinho de Carnaval em Fortaleza

Casal criou bloquinho carnavalesco próprio, chamado de "Vem Meu Amor", para celebrar união marcada pela folia típica do período momino

O auditor contábil Lucas Souza, 31, e a empresária Nayara Lopes, 30, tiveram a ideia de celebrar sua união em uma cerimônia de casamento para lá de inusitada: um bloquinho de Carnaval. A festa com tema momino, chamada de "Vem Meu Amor", foi realizada no último sábado, 9, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

A ideia de fazer um casamento em formato de micareta surgiu em 2019, logo após o pedido de casamento.

Lucas lembra que a história de amor deles começou em uma festa. "Começamos a namorar em uma festa, ficamos noivos em uma festa, e o pedido de casamento não poderia ser diferente, foi no meio de um bloquinho no Carnaval de Salvador”, conta.

Assim, o casal sentiu a necessidade de oficializar a união com a mesma alegria e energia do Carnaval que eles tanto adoram. Ambos acreditam que é única a sensação de euforia e liberdade que uma micareta proporciona. "Se tem abadá a gente está no meio", diz Lucas.





Com o propósito de passar a energia do Carnaval para todos os convidados, o casal criou abadás que foram entregues com antecedência para personalização, e até uma página oficial na plataforma do Instagram foi criada para mostrar os preparativos da festa.

O vestido da noiva também foi feito a partir do abadá, e a camisa social por baixo do paletó do noivo foi substituída por um abadá. Eles também já pensam em transformar o bloco "Vem Meu Amor" em uma festa anual na Cidade.





