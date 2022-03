Antigo IPPOO: Penitenciária desativada vira parque de 27 mil m² em Fortaleza

Parque recebeu o nome do antigo arcebispo de Fortaleza Dom Aloísio Lorscheider, que foi mantido refém em um outro presídio do Ceará durante uma visita em 1994.

Em mais uma das entregas da reta final do governo, Camilo Santana (PT) esteve neste domingo, 27, no bairro Itaperi, em Fortaleza, para entregar o Parque Dom Aloísio Lorscheider. O espaço de 27 mil m² fica localizado onde antes funcionava o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO). A penitenciária foi desativada em 2013 e o prédio passou sete anos sem uso, até que foi demolido para a construção do parque em 2021. O investimento no equipamento foi de R$ 9 milhões, segundo o Governo do Estado.

Com areninha, quadras de vôlei e beach tennis, biblioteca, brinquedocreche, brinquedopraça, sala de dança, pista de skate e outros equipamentos, o parque deverá começar as atividades nesta segunda-feira, 28. A informação, dada pela secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), Socorro França, é de que as atividades assistidas serão realizadas durante o período da tarde e à noite.

Para Socorro, que já trabalhou no presídio que funcionava no local quando era promotora de Justiça, a construção de uma praça é simbólica. “Nos momentos que as muralhas são derrubadas para entrar alegria, para entrar inclusão, para entrar esporte, para trazer a juventude, isso significa que nós teremos um futuro bem melhor, eu creio”, opina a secretária.

“O parque faz parte dessa estratégia que o Estado, em parceria com a Prefeitura, tem trabalhado, de ocupar os espaços públicos, dar oportunidade de lazer, de esporte para as famílias de Fortaleza e do Ceará. Estamos transformando um presídio numa área de lazer educacional para a população”, disse o governador Camilo Santana.

A moradora do bairro Sandra Pereira Xavier, 45, afirmou que antes deste parque, o local não tinha área de lazer próxima. “Muito bom, é outra vista, outra visão”, afirma Sandra sobre a diferença da época de quando o espaço abrigava o presídio. Sandra acredita que o parque também será uma oportunidade de renda para ela, já que trabalha com a venda de espetinhos de carne em uma rua próxima.



