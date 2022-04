Novo espaço do Parque do Cocó tem jogo de bocha e mesas para dama e xadrez

A manhã deste domingo, 10, foi de intenso movimento no Parque do Cocó. Além das tradicionais atividades de recreação, lazer e esporte, o parque contou com inauguração do Bosque do Bom Viver. O espaço, que já conta com um minicampo de golfe, agora tem mesas para jogos de dama e xadrez e um espaço dedicado ao jogo de bocha.

A novidade chegou por meio do Cocó Golfe Clube, ação que busca popularizar o golfe e, agora, a bocha em áreas públicas. "A gente jogava inicialmente aqui na grama, para testar se o pessoal gostava ou não. O pessoal gostou demais", afirma Antenor Naspolini, que está à frente do projeto. A bocha é um esporte jogado entre equipes que devem lançar bolas (as bochas) e situá-las o mais perto possível de um a bola menor (bolim), previamente lançada.

O secretário do Meio Ambiente Artur Bruno explica que há cerca de sete anos as árvores foram plantadas na área próxima à Areninha da avenida Padre Antônio Tomás para ali se tornar um bosque. "Aproveitamos o espaço para instalar a cancha (como é chamada a quadra do esporte) e também as mesas para jogar dama e xadrez. Para os jogos de tabuleiro, vamos incentivar o uso de tampinhas de garrafa. Ficará um depósito perto de cada mesa e as pessoas podem trazer e pegar as tampas", acrescenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As mesas têm acesso para o público durante todos os dias da semana nos horários em que o parque está aberto. A gestão do parque estabelecerá horários para a prática de bocha. O local fica aberto aos domingos e também nas quintas-feiras, ao fim do dia.

Para o gestor do parque, Paulo Lira, o parque tem sido visto como mais que uma área de contemplação da natureza. "Investimos em atividades diversas para atender muitos públicos e seus interesses, para que o parque seja de todos e para todos", assegura. "Quando você traz cada vez mais as pessoas para conhecerem o Cocó, você desperta um sentimento de pertencimento e defesa do parque."

"A gestão do parque sempre nos ouviu, analisou e concretizou nossas ideias. Hoje estamos aqui celebrando a vida e mostrando que esse é mais um equipamento com mais esporte, em que pode jogar a família inteira", diz Eliane Lemos, que faz parte do grupo de mulheres que praticam bocha no local.

A professora de Educação Física Edmea Fraga também é parte do grupo e aponta que a presença de equipamentos gratuitos para esportes diversos são importantes para a integração de toda a população. "A cancha aqui foi construída há cerca de um mês. Agora toda quinta-feira a gente vem para cá. Tem sempre alguém que não conhece, mas está passando e a gente chama. Assim mais pessoas conhecem e passam a frequentar", conta.

O projeto Viva o Parque ocorre aos domingos com esportes, recreação e atividades de relaxamento. Neste fim de semana, foi realizado em três Unidades de Conservação (UCs) estaduais: Parque Estadual do Cocó, na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Sítio Curió e na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Maranguapinho. No Cocó, funciona das 7 às 12 horas, no Curió e no Rio Maranguapinho, das 8 às 12 horas. Excepcionalmente, o projeto segue suspenso no Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia.

Veja mais imagens da movimentação no Parque do Cocó neste domingo:

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags