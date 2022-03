Homem com antecedentes criminais por tráfico de drogas é morto na Messejana

Com passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo, homem foi morto quando estava dentro de um veículo da marca Audi. Polícia não confirma ligação dele com facção

Um homem de 34 anos foi assasinado a tiros dentro de carro de luxo Audi, na noite dessa quarta-feira, 16, no bairro Messejana, em Fortaleza. Sem nome divulgado, ele tinha passagens por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as circunstâncias do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O POVO questionou se a vítima seria parte de alguma facção, mas a pasta informou apenas os antecedentes criminais do homem.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.

O caso está com a 3ª Delegacia do DHPP.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257 4807

