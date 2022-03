Filha de entregador morto em 1º dia de trabalho nascerá em abril e família busca ajuda

Regileudo Regis, de 26 anos, seria pai de uma menina que está prevista para nascer no mês de abril. Ele já tinha um filho de seis anos de idade, mas morreu no 1º dia de trabalho como entregador, vítima de latrocínio. Deixou esposa que completou oito meses de gestação e uma criança. A família precisa de fraldas e alimentação e busca doações.



O entregador foi morto na terça-feira, 15. Ele não teria entregue a motocicleta aos assaltantes e tentou fugir. Conforme testemunhas, os criminosos efetuaram disparos nas costas de Regileudo. Conforme familiares, a motocicleta era seu único meio de sustento. De acordo com moradores, ele chegou a pedir socorro quando estava baleado, mas as pessoas estavam com medo de sair das casas. Quando a Polícia Militar chegou, ele foi socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Segundo a irmã, Regilene Leite, o rapaz foi para uma entrevista de emprego às 14 horas e chegou em casa muito feliz. Ele avisou aos parentes que já começaria a trabalhar naquele mesmo dia.

"Ele chegou tão feliz dizendo 'passei na entrevista e vou começar hoje'. Ela (mãe dele) engomou a roupinha dele e depois recebeu a notícia de que ele estava morto. Ele foi atrás do pão para os filhos, em busca de trabalhar. Foi interrompido o sonho de conhecer a filha que vai nascer", lamentou.

Família pede ajuda para fraldas e alimentação (Foto: reprodução/arquivo pessoal)



História de um trabalhador

De acordo com os familiares, Regileudo trabalhou em uma empresa como cozinheiro, mas adquiriu uma bactéria no olho e precisou sair do trabalho. "Ele não recebeu as contas e estava com processo na Justiça, na esperança de usar o dinheiro para ajudar no enxoval da filha", disse a irmã. O rapaz conseguiu um emprego para fazer entregas em um restaurante de sushi, mas sofreu um acidente e precisou passar um mês em casa. O desemprego bateu à porta novamente.

A irmã conta que as dificuldades financeiras fizeram com que ele e a esposa não tivessem mais condições de manter um aluguel e como as casas dos parentes eram pequenas, cada um teve que morar na casa de um familiar.



Sem o marido, a gestante não tem como se manter e a família busca ajuda. Eles iniciaram a campanha Chá de bebê solidário, que é para doações de fraldas de pano, cueiros ou fraldas descartáveis tamanho RN, P, M, G. Também são solicitados roupinhas, sapatinhos, meias, material de higiene, peças de enxoval novas e usadas.

"A chegada de uma criança é sempre uma alegria, mas algumas delas não encontram tudo pronto para recebê-las. Regileudo foi vítima de violência enquanto trabalhava e deixou sua esposa gestante", diz o cartaz da campanha organizada pela irmã do entregador.

José Walter

A família relata que quem socorreu o rapaz foram policiais militares acionados para a ocorrência e que os moradores relataram que o lugar é perigoso e que tem muitos casos de roubo. Quem mora no local aponta a constante violência e o medo.

SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte de um homem de 26 anos registrada, na noite dessa terça-feira (15), no bairro José Walter, Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza. Na ocasião, a vítima foi baleada em via pública e socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos sobre o fato. Diligências são realizadas visando identificar a autoria do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

