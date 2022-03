Criminosos assaltam grupo de jovens que jogava cartas na calçada no bairro Cidade 2000

Câmeras de circuito de segurança flagram momento que jovens, que jogavam cartas no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, são vítimas de um assalto. O caso foi registrado na última terça-feira, 15, e os criminosos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Nas imagens, é possível ver dois indivíduos que conversam na rua e aguardam passar um veículo. No momento que o carro atravessa a via, a dupla chega armada e rende um grupo de quatro jovens que estava na calçada jogando cartas. As vítimas são obrigadas a passar os celulares. Eles não reagem, mas um dos criminosos realiza um disparo, que atinge o chão. Os jovens correm para dentro de uma residência.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, o caso é investigado pelo 15º Distrito Policial, Cocó, em Fortaleza. "A PC-CE ressalta a importância do caso ser comunicado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser feito presencialmente, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite. Imagens de vídeo já estão em posse dos policiais civis e subsidiam os trabalhos policiais", informou o órgão.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



