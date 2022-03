Prefeitura convoca aprovados em seleção da Secretaria da Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza anunciou nessa quinta-feira, 17, a convocação de mais de 500 profissionais aprovados em seleção pública da pasta. O processo, realizado em 2021, ofertou vagas de nível médio, técnico e superior.

Para contratação, os aprovados devem comparecer à SMS, com a documentação completa exigida. A sede do orgão fica na rua Barão do Rio Branco, 910, no Centro.

Sobre o assunto Funsaúde: resultado do concurso é homologado nesta segunda-feira, 14

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As convocações serão realizadas na próxima semana, entre os dias 21 (segunda-feira) e 24 (quinta-feira). Cada cargo tem dia e hora específicos para entrega dos documentos, que podem ser conferidos no site da Prefeitura de Fortaleza, neste link.

As vagas são para as áreas de saúde, educação física, saúde bucal, assistência social e saúde mental. Também foram convocados aprovados nos cargos de motorista socorrista do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja lista completa de vagas convocadas:

Assistência social - 31 vagas;

- 31 vagas; Auxiliar de farmácia - 10 vagas;

- 10 vagas; Auxiliar em prótese dentária - duas vagas;

- duas vagas; Auxiliar em saúde bucal - 28 vagas;

- 28 vagas; Cirurgia dentária - quatro vagas;

- quatro vagas; Clínica geral - 55 vagas;

- 55 vagas; Educação física - sete vagas;

- sete vagas; Enfermagem (UTI neonatal) - sete vagas;

- sete vagas; Enfermagem 12x36 horas - 32 vagas;

- 32 vagas; Enfermagem 30 horas - 32 vagas;

- 32 vagas; Enfermagem 40 horas - 46 vagas;

- 46 vagas; Farmácia 20 horas - 12 vagas;

- 12 vagas; Farmácia 30 horas - quatro vagas;

- quatro vagas; Farmácia 40 horas - duas vagas;

- duas vagas; Fisioterapia 20 horas - 27 vagas, sendo uma para pessoa com deficiência;

- 27 vagas, sendo uma para pessoa com deficiência; Fisioterapia 30 horas - nove vagas, , sendo uma para pessoa com deficiência;

- nove vagas, , sendo uma para pessoa com deficiência; Massoterapia - duas vagas;

- duas vagas; Motorista socorrista - 15 vagas;

- 15 vagas; Nutrição 20 horas - duas vagas;

- duas vagas; Nutrição 40 horas - sete vagas;

- sete vagas; Psicologia 20 horas - cinco vagas;

- cinco vagas; Psicologia 40 horas - 24 vagas;

- 24 vagas; Técnica em enfermagem (UTI neonatal) - 18 vagas;

- 18 vagas; Técnica em enfermagem 12x36 horas - 62 vagas;

- 62 vagas; Técnica em enfermagem 40 horas - 65 vagas;

- 65 vagas; Técnica em imobilização - duas vagas;

- duas vagas; Técnica em laboratório - 15 vagas;

- 15 vagas; Técnica em prótese dentária - uma vaga;

- uma vaga; Técnica em radiologia - 17 vagas, sendo uma para pessoa com deficiência;

- 17 vagas, sendo uma para pessoa com deficiência; Terapia ocupacional - 19 vagas.

Mais de concursos e seleções

Sobre o assunto Concurso: Assembleia divulga resultado da avaliação de títulos para nível superior; confira

Saúde abre inscrição para curso de capacitação de agente comunitário

USP tem curso grátis de programação para mulheres e pessoas não-binárias

CopArena 2022: inscrições estão abertas até sexta-feira (18)

Procurando emprego? Saiba o que as empresas estão buscando em um candidato

Cursinho pré-universitário do Sesc está com inscrições abertas em Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza lança programa Esporte sem Limites de incentivo ao desporto paralímpico

Quatro mulheres lideram disputa por vagas de desembargadora no TJ-CE; veja lista

Tags