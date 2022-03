Vídeo mostra explosão de cilindro GNV de carro em posto de combustível

Era o primeiro abastecimento do condutor após fazer a conversão do veículo para gás

Um vídeo de câmeras de segurança do posto de combustível localizado no bairro Planalto Ayrton Senna flagrou o momento da explosão do cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) de um carro, na última quarta-feira, 16. Na ocasião, o condutor do Voyage realizava o primeiro abastecimento após sair da empresa que fez a conversão do combustível do carro para Gás Natural Veicular (GNV).



O motorista viajou de Jaguaruana para Fortaleza, a 188 quilômetros, para realizar o procedimento. Ele passou o dia inteiro na Capital acompanhando o trabalho, mas ao sair da empresa e ir a um posto de combustível, distante 200 metros, houve a explosão no momento do abastecimento.

Com a força da explosão, o cilindro foi arremessado para longe e atingiu a loja de conveniência do posto. Em seguida danificou outro carro e caiu em um matagal. Quando as autoridades foram recolher o cilindro, o equipamento havia sido furtado. A Polícia Civil investiga o caso.

Carro cujo cilindro GNV explodiu em posto de combustível (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros )



As imagens mostram o condutor do lado de fora do carro acompanhando o abastecimento. Acontece a explosão. Ele e o frentista se assustam e saem de perto do veículo, que fica totalmente destruído.

